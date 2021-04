VNO-NCW enthousiast over Deltaplan, terughoudendheid bij Natuur en Milieufederatie

Tot 2035 moeten er één miljoen woningen worden gebouwd in ons land. Er is al een fors woningtekort en dat neemt tot 2035 alleen maar toe door de bevolkingsgroei van nog eens 1,4 miljoen inwoners. De drie noordelijke provincies en Flevoland willen bovenop de eigen woningbehoefte van 100.000 woningen nog eens 220.000 huizen bouwen.

Hier willen de provincies wel iets voor terug van het Rijk: de Lelylijn, de Nedersaksenlijn én harder rijden op het bestaande spoor vanuit Groningen en Leeuwarden naar het Westen. Dat is goed voor de noordelijke economie en voor de overvolle Randstad, zo redeneren de provincies.

VNO-NCW: tekenen bij het kruisje

In Drenthe betekent dat 45.000 nieuwbouwwoningen extra, bovenop de al geplande 15.000. Voor een deel zal dat moeten gebeuren binnen de bestaande steden en dorpen, maar ook daarbuiten.

Goed voor de economie in het stedelijke netwerk in het Noorden, maar ook voor de kleinere plaatsen en dorpen als je daar ook gaat bouwen zegt directeur Ton Schroor van VNO-NCW Noord.

Milieufederatie: niet doen

Noord-Nederland heeft een goede kwaliteit van de leefomgeving. Er zijn natuurgebieden en wonen is er minder duur dan in de Randstad. Bovendien is de lucht hier het schoonst van heel Nederland, schrijven de plannenmakers van het Deltaplan.

'Maar dat zijn nou juist de kernkwaliteiten van het Noorden die je moet koesteren, in plaats massaal woningen te gaan bijbouwen', stelt de Natuur en Milieufederatie Drenthe. 'Doe dat bijbouwen in bestaande steden, ook in de Randstad. En ga niet massaal mensen hiernaar toe trekken want die zorgen met hun reisbewegingen naar het werk voor meer mobiliteit.'

Directeur Reinder Hoekstra van de Natuur en Milieufederatie Drenthe vindt dat het Deltaplan te veel leunt op alleen woningbouw en infrastructuur en dat alle andere belangrijke agenda's te veel missen in het plan.

Woningbouw in Drenthe RTV Drenthe heeft de Drentse gemeenten langs de spoorlijnen gevraagd hoeveel van de extra 45.000 woningen ze kunnen leveren. Want het totaal van 60.000 is een forse opgave als je bedenkt dat in heel Drenthe nu 220.000 woningen staan. Afgelopen acht jaar zijn er nog geen 10.000 woningen in Drenthe bijgebouwd. - Meppel kan nog geen aantallen geven, maar ziet in de Nieuwveense Landen, het stationsgebied en Noordpoort kansen voor nieuwe woningen. 'Behoud van de identiteit van Meppel is belangrijk', meldt de gemeente nadrukkelijk. - Emmen wil 3000 tot 6000 woningen voor haar rekening nemen. Waar is nog niet bekend. In de stad Emmen zelf zijn bijna alle beschikbare kavels vergeven. Emmen kijkt dan ook naar inbreiding, ook in de dorpen. - Coevorden heeft veel ruimte om te bouwen, maar hoeveel en waar? Dat is nog onbekend. Coevorden vindt het wel belangrijk, want de stad komt straks zowel aan de Nedersaksenlijn als de nieuwe personentreinverbinding naar Bad Bentheim/Rheine te liggen. - Hoogeveen komt met maximaal 1000 woningen, maar dat is op basis van wat al in de pijplijn zit. Dat is dus (waarschijnlijk) niet extra. - Midden-Drenthe kan en wil er nog niks over zeggen. Het beeld is nog lang niet compleet.

