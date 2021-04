Burgemeester woedend over proefevenementen: 'Totale flop voor Drenthe'

Burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen is op zijn zachts gezegd niet te spreken over de pilots Testen voor toegang. Volgens Van Oosterhout is de pilot een 'totale flop' in Drenthe. Dat komt door de keuze van de sneltestlocatie en het gebrek aan communicatie vanuit de organisatie achter de pilots. Dat terwijl er in Emmen twee testpilots plaatsvinden.

De kritiek draait vooral om de sneltestlocatie van de pilotevenementen zoals de wedstrijd FC Emmen - Heracles Almelo aanstaande zaterdag en de mogelijkheid om yogales te volgen in het Yogahuis in Emmen. Publiek mag hier beperkt naar toe, zolang ze maar een negatieve coronatest laten zien. In Drenthe is er alleen maar één testlocatie in Assen terwijl Van Oosterhout er alles aan gedaan heeft om een testlocatie naar Emmen te krijgen. In Assen zit de testlocatie bij het TT Circuit.

"We hebben een evenement met 1200 toeschouwers, de wedstrijd van FC Emmen. Je kan niet even vragen of al die mensen 'effe' naar Assen willen om daar een stok in hun neus te laten zetten". Van Oosterhout vindt het niet verantwoord, "We hebben het steeds over je bubbel zo klein mogelijk houden, en dan zouden we wel vanuit Emmen zo'n 600 auto's naar Assen sturen". Daarnaast heb je bij zo'n evenement al gauw 50 tot 60 vrijwilligers nodig op de dag zelf. "Die moeten ook allemaal een testen hebben, die moeten ook weer naar Assen", aldus de burgemeester tegen RTV Drenthe.

Wat is Testen voor toegang? De komende weken kun je met een negatieve test verspreid over het land naar een aantal attracties en evenementen. De overheid betaalt al de toegangstesten hiervoor. Als deze pilots succesvol zijn, kunnen in mei zulke toegangstesten op grote schaal worden ingezet. Naast deze pilots met testen voor toegang organiseert de overheid samen met bedrijven ook zogenaamde fieldlabs. Dat zijn gecontroleerde experimenten op grote schaal om te onderzoeken hoe een evenement veilig en verantwoord meer publiek kan ontvangen.

"Dan ontstaat er iets Randstedelijks"

De kritiek van Van Oosterhout is niet mals. "We hebben vijf locaties aangedragen in Emmen waar de organisatie zo gebruik van kan maken". Een daarvan was de sporthal naast het stadion. Van Oosterhout wilde die gratis ter beschikking stellen en zelfs nog zorgen dat er broodjes en drinken werd gebracht.

In overleg met de organisatie werd er volgens Van Oosterhout gezegd: "Wat is nou de afstand tussen Assen en Emmen?". Tussen de regels door werd er gezegd, wat maakt het nou uit dat deze mensen van Emmen naar Assen moeten.

Van Oosterhout: "Dan ontstaat er iets randstedelijks, dan ben ik toch echt een Drentse burgemeester geworden. Die mensen daar denken dat we allemaal bij elkaar op de Brink wonen". Een ambtenaar van Van Oosterhout heeft vervolgens gevraagd aan de organisatie of ze misschien een fiets heeft, dat ze even heen en weer kon fietsen tussen Assen en Emmen.

De supportersvereniging Rood-Wit van FC Emmen is ook niet te spreken over voor de keuze om alleen in Assen een testlocatie te openen. "Emmen heeft een topsportklimaat met tophandbal, topvolleybal en betaald voetbal en verder is er bijvoorbeeld Wildlands", zegt bestuurslid René Veen tegen het Dagblad van het Noorden.

De Drentse evenementen die deel uitmaken van de pilot:

Datum Evenement Aantal mensen welkom 19 t/m 25 april Museumweek Drents Museum, Assen 605 19, 20 en 21 april Yogales, Yogahuis Emmen 40 24 april Win Casino, Beilen 210 25 april FC Emmen - Heracles Almelo, Emmen 1200

Bijna een miljoen

"We hebben de organisatie van alles aangeboden, 5 locaties waar ze konden testen en we horen vervolgens niks. We kregen nul op het rekest, echt onfatsoenlijk". Vervolgens bleef het stil vanuit de organisatie.

Van Oosterhout weet hoeveel mensen achter de schermen bezig zijn om de voetbalwedstrijd in zo goed mogelijke banen te leiden. "Ik irriteer me dan ook mateloos aan zo'n club waar bijna een miljard in om gaat, dat het op deze manier moet". Dat mensen naar Assen moeten schrikt volgens de burgemeester ook af. "Ik moet nog zien hoe dat zondag gaat, ik heb al gehoord van een aantal mensen dat ze er op deze manier geen zin in hebben". De animo voor de yogales blijkt ook tegen te vallen.

RTV Drenthe heeft de organisatie van Testen voor toegang om een reactie gevraagd. De organisatie heeft nog niet gereageerd.

