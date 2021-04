Nieuw 'archeologisch beleefpunt' legt geschiedenis Ruinen bloot

Archeoloog Priscilla Verplanke heeft weinig fantasie nodig om het prehistorische gezin voor zich te zien. Ze loopt tussen de boomstammen door en vertelt hoe de boerderij in die tijd bewoond werd. "Het bouwwerk had twee ingangen, een gemiddeld gezin bestond uit zo'n tien personen en die hebben in deze kleine ruimte gewoond", vertelt ze. "Aan de andere kant van de boerderij stond dan het vee."

In 2011, bij de aanleg van een nieuwe woonwijk, ontdekten archeologen de contouren van de boerderij. "Ze zagen donkere plekken in de grond, daar hebben de palen van de constructie gestaan", gaat Verplanke verder.

In Orvelte staat staat een reconstructie van eenzelfde boerderij (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Om mee te spelen

De boerderij is nu een archeologisch beleefpunt. In de toekomst moet elke Drentse gemeente zo'n plek krijgen, tot nu toe zijn er vijf.

"Het heet niet voor niets een beleefpunt", vertelt wethouder Hilda Mulder. "De plek mag ook gebruikt worden om mee te spelen." Het idee is bedacht in samenspraak met de buurt. "Dat maakt het nog mooier, omdat de boerderij hier heel dichtbij is gevonden."

Meer dan hunebedden

Daar sluit Verplanke zich bij aan. "Drente staat natuurlijk bekend om de hunebedden, maar is zoveel meer. Nu is er deze prachtige huisplattegrond. Vaak blijft die informatie binnen academische kringen, maar het is veel leuker om dat te delen met het publiek."

