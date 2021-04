Huizen in De Wolden afgelopen winter het populairst bij inbrekers

Inbrekers hebben afgelopen winter het vaakst toegeslagen in de gemeente Emmen. Er werd 67 keer ingebroken in een woning, blijkt uit politiecijfers. Huizenbezitters in De Wolden kregen gemiddeld het vaakst te maken met een inbraak. Omgerekend waren er 10,7 inbraken per 10.000 inwoners.

In heel Nederland nam het aantal woninginbraken in de lockdown-winter af ten opzichte van een jaar eerder. Tussen oktober en maart registreerde de politie zo'n 13,5 duizend woninginbraken, tegenover meer dan 22 duizend in dezelfde periode een jaar eerder. In Drenthe daalde het aantal inbraken van 556 naar 338.

De Wolden

In De Wolden werd er afgelopen winter 26 keer ingebroken, dat was een winter eerder nog 40 keer. Omgerekend naar het aantal inwoners bleek de plattelandsgemeente daarmee het populairst bij inbrekers (10,7 inbraken per 10.000 inwoners). Ook Coevorden is relatief populair bij het inbrekersgilde. Daar werd 33 keer ingebroken, goed voor 9,3 inbraken per 10.000 inwoners.

In de veel grotere gemeente Emmen werd 67 keer ingebroken, omgerekend 6,3 inbraken per 10.000 inwoners. In Noordenveld en Borger-Odoorn was de vrees voor een woninginbraak het minst gegrond, blijkt uit de cijfers die Localfocus in kaart bracht.

2020

Vorige maand werd al bekend dat over heel 2020 het aantal woninginbraken in Nederland en Drenthe flink was gedaald. Aannemelijk is dat de coronapandemie daarvoor de oorzaak is. Alleen in Midden-Drenthe en Assen steeg het aantal inbraken.

