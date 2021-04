Winkeldichtheid in Borger-Odoorn sterkst gedaald

Het aantal winkels is vorig jaar opnieuw gedaald. In de provincie Drenthe daalde de winkeldichtheid het meest in de gemeente Borger-Odoorn. Daar daalde de winkeldichtheid per duizend inwoners met 6,1 procent, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook in Midden-Drenthe was een daling te zien van 5,4 procent.

In heel Nederland waren er vorig jaar bijna 900 winkels minder. Vooral boekhandels en winkels met lectuur of schrijfwaren verdwenen. Het aantal winkels in computers en software groeide het hardst.

Ook in Drenthe zijn er gemeenten met een flinke stijging. In Aa en Hunze kwamen er 6 procent meer winkels per duizend inwoners bij. Meppel heeft relatief de meeste winkels in Drenthe; 6,7 per duizend inwoners.