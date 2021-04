Korfbal League volgend seizoen in twee fases

De Korfbal League wordt volgend seizoen gespeeld in twee fases. Net als dit seizoen begint de competitie met twee poules van zes teams, die een volledige competitie spelen. Daarna volgt een tweede, nieuwe, fase, waarin gestreden gaat worden om een plek in de finale in Ahoy en degradatie.

Vanwege het EK in België, eind oktober, begint de competitie laat. Daarbij ligt Rotterdam Ahoy vast op 16 april en deze finaledatum kan niet verplaatst worden. Doordat verder eerste kerstdag en nieuwjaarsdag op een zaterdag vallen, blijft er een beperkt aantal weekenden over waarin Korfbal Leaguewedstrijden gespeeld kunnen worden.

Eerste fase

Een meerderheid van de club heeft gekozen voor een competitie in twee poules, net als dit seizoen. De Korfbal League 2021/2022 start in het weekend van 20 november. De poule-indeling in deze eerste fase is als volgt:

Poule A

Fortuna/

KZ

Blauw-Wit

LDODK

Dalto

KCC

Poule B

PKC

TOP

DOS'46

DVO

GG

Oost-Arnhem

Tweede fase

In de tweede fase worden de nummers 1, 2 en 3 uit beide poules geplaatst in poule C en de nummers 4, 5 en 6 uit beide poules in poule D.

De resultaten tegen de teams waar in de competitie al tegen gespeeld is worden meegenomen in deze tweede fase. Tegen de drie teams waar nog niet tegen gespeeld is wordt een thuis- en een uitwedstrijd gespeeld.

Na het afronden van die tweede fase wordt een eindrangschikking over tien wedstrijden opgemaakt.

De nummers 1 tot en met 4 uit poule C plaatsen zich voor de play-offs (best of three). De degradatieregeling voor poule D is op dit moment nog niet bekend.