Verdachte aangehouden voor dumpen drugsafval De Wijk

In juni van dat jaar werden tientallen dampende vaten met gevaarlijke stoffen en een bestelbusje aangetroffen bij landgoed Dickninge. In eerste instantie werd gedacht dat het er brand was, de witte dampen werden voor rook aangezien. Twee mannen die bij het busje werden gezien, waren weg voor de politie in de buurt van het busje kwam.

Na de vondst van de vaten drugsafval, kregen agenten last van hun luchtwegen. Vier van hen moesten met ademhalingsklachten naar het ziekenhuis, een agente moest een nacht in het ziekenhuis doorbrengen.

De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen in de zaak.

Rokende laarzen

Eind 2018 vertelt wijkagent Albertje Lensen wat er na de vondst van de drugsafval gebeurde:

"Gaandeweg de middag hoor je dat er mensen zijn die zeggen, ik heb toch wat keelklachten", vertelt Lensen, die voor het interview weer even terug is op de plaats waar de bus heeft gestaan. De grond is direct na de gebeurtenissen afgegraven. De kale plekken in het gras verraden de plek. "Mijn collega die hier was had ook ademhalingsklachten. Er was zelfs een collega die zei, ik stond in dat spul en mijn laarzen begonnen te roken."



De klachten bij Albertje beginnen later. "Ik kreeg keelpijn, een beetje het gevoel alsof je griep krijgt", legt de agente uit. Ze is helemaal niet in de buurt van de vaten met chemicaliën geweest. "Ik heb mijn collega gesproken in het dorp, door het open raam van de auto. Blijkbaar zat die stof in zijn kleding waardoor ik last van mijn keel kreeg."

"De artsen in het ziekenhuis hadden gelaatsbeschermende kleding aan vanwege eventueel besmettingsgevaar", vertelt Lensen rustig. Als blijkt dat alles in orde is met de agenten, is het nog niet voorbij. De arts wil de agente opnemen om zeker te weten dat hun gezondheid geen gevaar loopt. "Iedere uur werd ik wakker gemaakt, het was een verschrikkelijke nacht."