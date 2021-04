Camping Emmen overgenomen, executieveiling afgewend

Thom en Angelique Dompeling uit Erica nemen Camping Emmen in Schoonebeek per 1 mei over van de huidige eigenaren Marco en Claudia Boeren. Daarmee gaat een streep door de executieveiling die gepland stond voor 29 april.

Vorige week werd bekend dat de camping in de problemen zat. De familie Boeren kwam financieel in de problemen. Dit werkte ook door op de camping, waarbij hun bank besloot over te gaan tot een executieveiling van de onroerende goederen op het terrein.

Bestemmingsplan

Volgens Boeren kwam die executieveiling in beeld omdat het bestemmingsplan niet werd aangepast voor de camping. De helft van het terrein bestaat op papier namelijk nog uit landbouwgrond. De exploitant trok in 2012 een stuk landbouwgrond bij zijn camping.

In de afgelopen tien jaar lag hij overhoop met de gemeente om de bestemming gewijzigd te krijgen naar recreatie. Toen dit niet lukte besloot hij de camping te verkopen. Volgens Boeren gingen de banken van de meeste overnamekandidaten vanwege het ongewijzigde bestemmingsplan er niet in mee.

Rechter

Het is de familie Dompeling gelukt om de aankoop extern te financieren, waardoor de overname alsnog groen licht kreeg. "Voor volgende week maandag vindt de overschrijving bij de notaris plaats en dan zijn we officieel rond", lacht Angelique.

Zij en Thom waren al een half jaar bezig met de koop. Door het gedoe rondom het bestemmingsplan en de financiële perikelen van de familie Boeren had dit veel voeten in de aarde. Even leek het erop dat de verkoop via de rechter moest worden afgedwongen. Maar omdat de familie Dompeling buiten de bank om de overname wisten rond te krijgen, kon die stap achterwege blijven.

'Iets voor mezelf'

Angelique werkt nu nog bij een expeditiebedrijf en Thom in de wegenbouw. Maar beide gaan zich de komende maanden volledig toeleggen op hun nieuwe avontuur. Angelique heeft een toeristische opleiding gedaan en is werkzaam geweest bij de TIP in Emmen. "Ik heb altijd al iets voor mezelf gewild, maar de kans moet zich wel voor doen. Deze camping bevindt zich dicht bij onze woonplaats. De grootte staat ons ook aan. Het is niet te massaal. Dit kunnen we prima met ons tweeën rooien."

Het probleem met het bestemmingsplan is verder getackeld, vervolgt ze. "De gemeente heeft toegezegd dat er werk wordt gemaakt van de aanpassing. We verwachten dat de gemeenteraad hier in mee zal gaan."

Investeringen

De twee zijn verder van plan nog een aantal investeringen in de camping te doen. "Voor nu is het knallen, want het seizoen is begonnen. De meivakantie zit er aan te komen." In het naseizoen wordt het terrein opgeknapt. "We gaan onder meer een nieuw sanitairgebouw plaatsen, de horeca aanpakken en meer faciliteiten bieden aan kinderen."

