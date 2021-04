Boswachter Evert Thomas geeft tips tegen teken

Boswachter Evert Thomas komt de parkeerplaats op bij natuurkampeerterrein De Dennen bij Schoonloo, een plek waar jaarlijks veel mensen gebeten worden door teken. "Teken zijn op zoek naar bloed om zich voort te kunnen planten. Dus op een plek waar veel mensen en dieren zijn, is de kans groter dat er ook teken zitten", vertelt Thomas.

Het tekenpasje van boswachter Evert Thomas (Rechten: RTV Drenthe/Marcel Drent)

De boswachter is altijd uitgerust met een tekenpasje. "Dit is een pasje dat je over de teek heen zet. Wanneer de teek in de opening van het pasje komt te zitten, trek je hem er vaak makkelijk uit aan zijn achterlichaam".

Thomas heeft zelf een donkere broek aan. "Maar dat is wat teken betreft niet altijd even handig. Wanneer je lichte kleding aandoet, kan je met het blote oog de teek makkelijker spotten. Zorg in ieder geval dat je jezelf na - of zelfs tijdens - een wandeling controleert op teken".

De belangrijkste tip ligt misschien wel het meest voor de hand. "Als je het risico dat je wordt gebeten wil verminderen, blijf dan gewoon op de paden. Mocht je toch zijn gebeten en je vertrouwt het niet, bel altijd even de huisarts".