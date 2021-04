Testen voor Toegang: 'We moeten ons houden aan proces'

"We waarderen het aanbod zeer, maar op dit moment moeten wij ons houden aan een proces om te zorgen dat we straks in heel Nederland genoeg capaciteit kunnen creëren." Dat zegt Jasper Janssen namens Testen voor Toegang in reactie op de onvrede van Eric van Oosterhout, de burgemeester van Emmen.

Emmen wees vijf mogelijke locaties aan waarop mensen getest zouden kunnen worden, voordat ze naar een van de proefevenementen gaan die daar deze week gehouden worden. Het gaat om yogalessen voor maximaal veertig personen en de voetbalwedstrijd FC Emmen - Heracles Almelo, voor maximaal 1200 supporters. Die moeten allemaal een coronatest laten doen in Assen, willen zij toegang verkrijgen tot het evenement. "Een totale flop", noemde Van Oosterhout dit. "Dan ontstaat er iets Randstedelijks, dan ben ik toch echt een Drentse burgemeester geworden. Die mensen daar denken dat we allemaal bij elkaar op de Brink wonen."

Doel: 'fijnmazig netwerk'

"We zitten nu nog in een proeffase van Testen voor Toegang. We hebben 33 locaties over het hele land, waarmee we de 352 gemeenten van Nederland natuurlijk nog niet dekken. Daardoor kan het voorkomen dat mensen soms verder van huis moeten testen", beschrijft Janssen de huidige stand van zaken. "Ons doel is om straks een meer fijnmazig netwerk door Nederland te hebben, zodat iedereen zich - ook in Drenthe - kan laten testen vlak bij huis."

Locatie onbekend

Het bedrijf is daarom bezig om meer testaanbieders te contracteren. Voor de regio Noord, waar Drenthe onder valt, wordt de testcapaciteit binnenkort uitgebreid met 18.000 tests per dag. Met welke locatie(s) het testen uitgebreid wordt, is nog niet bekend. "Dat zullen we onder meer door loting doen", vertelt Janssen. Daarbij wordt ook gekeken naar de evenementenkalender voor de maand mei.

Eerlijk proces

Die loting tussen verschillende testaanbieders, zodat alles eerlijk gebeurt, is ook één van de redenen waarom de door burgemeester Van Oosterhout aangeboden sporthal niet zomaar als testlocatie in gebruik genomen kan worden. "We moeten straks naar een testcapaciteit van 400.000 tests per dag, verspreid over het hele land. Dat is een hele opgave. Dat moet ook tegen aanvaardbare kosten." Dit gebeurt via een aanbesteding, zodat aanbieders op een 'eerlijke manier' kunnen worden gecontracteerd.

"Daarnaast moet een locatie ook aangesloten zijn op de juiste IT-systemen. Dit om ervoor te zorgen dat mensen op een goede manier, dus in lijn met de privacywet, hun testuitslagen krijgen", legt Janssen uit.

Vraag groot

Inmiddels hebben al meer dan 70.000 mensen gebruikgemaakt van Testen voor Toegang om een evenement te bezoeken. Enerzijds is de vraag dus groot, anderzijds is de vraag om het testproces makkelijker te maken óók groot. "Daarom werken we nu, voor de volgende fase in mei, ook aan meer locaties", besluit Janssen.

Lees ook: