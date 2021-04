OM eist 40 maanden tegen inbreker die sleutelkastjes gebruikte

Een 34-jarige man uit Coevorden heeft zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) schuldig gemaakt aan dertien inbraken in onder meer Coevorden, Emmen en Emmer-Compascuum. Tegen de man is veertig maanden cel geëist.

De man pleegde de diefstallen in het laatste half jaar van 2020 bij instellingen, verzorgingshuizen en bedrijven. Het viel de politie op dat de inbreker een vaste werkwijze had. De dief hamerde eerst het sleutelkastje van de muur en kwam vervolgens binnen met de sleutel. Die nam hij mee om enkele dagen later opnieuw in te kunnen breken.

Letterlijk in beeld

De man uit Coevorden kwam letterlijk in beeld doordat camera's de inbraken opnamen. De Coevordenaar werd begin december in zijn woonplaats aangehouden bij een vriend, waar hij op dat moment verbleef. De agenten vonden in die woning een deel van de gestolen buit. In de woning van zijn vriendin in Coevorden lag nog meer gestolen goed.

Berekenend

De man bekende een deel van de inbraken. Hij pleegde die alleen, zei hij tegen de rechter. Op de camerabeelden dook ook meermalen zijn vriendin op. Of ze zat naast de verdachte in de auto, of ze stond op de uitkijk. De vrouw moet later voor de rechter verschijnen. De officier van justitie noemde de man een calculerende inbreker. Hij heeft pas willen verklaren, nadat hij zijn dossier mocht inzien.

De man heeft een strafblad van 15 kantjes, dat begint in 2002. Hij wordt al jarenlang door de reclassering begeleid, maar die verstandhouding is slecht, zei hij tegen de rechter. Voor een toekomst volgens de wet is volgens deskundigen een klinische opname nodig. De verdachte dat alleen als dat in plaats komt van een celstraf.

Veel schade

De officier van justitie had met het oog op een behandeltraject een deels voorwaardelijke celstraf willen eisen. Nu de man hier niet aan wil meewerken, ziet ze daarvan af. De Coevordenaar heeft volgens de aanklaagster in een korte periode vaak toegeslagen en bij sommigen zelfs meerdere keren. "De schade is enorm. Op dit moment geldt een stevige afstraffing", zei de aanklaagster. Ze eiste een schadevergoeding van 4500 euro voor enkele gedupeerden.

De advocaat van de Coevordenaar vond minder feiten bewezen. Een celstraf van twee jaar is volgens hem het absolute maximum. Op 4 mei doet de rechter uitspraak.