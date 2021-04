Woonconcept Meppel blij met nieuwbouw in volksbuurt Ezinge

In de buurt van het treinstation in Meppel lag nog één groenstrook braak. Inmiddels niet meer, want er wordt op die plek druk gebouwd aan 25 nieuwe huurwoningen. Maar omwonenden ontvangen de nieuwbouw bepaald niet met gejuich.

Aan de rand van de woonwijk kwam in 2014 een groot scholencomplex. Tussen de school en de woonwijk bleef één groenstrook vrij. "We zijn als woningstichting op zoek naar woonlocaties", vertelt Hans Veldman van wooncoöperatie Woonconcept. "Deze locatie was beschikbaar, omdat de school het terrein niet gebruikte."

Hij noemt het een prachtige plek. "Het is pal naast het station, dicht bij supermarkten en het centrum. Een mooie locatie om in de bestaande bebouwing 25 nieuwe huurwoningen te bouwen. Met drie inloopavonden hebben we contact gezocht met de bewoners. Voor een deel hebben we hun eisen kunnen inwilligen, al blijven sommigen teleurgesteld. Zij hadden tot nu toe vrij uitzicht."

Berlijnse muur

Henk Schaart woont al 22 jaar in de buurt. "Vanaf het begin heb ik het al naar mijn zin in deze buurt", zegt hij. Hij ging naar iedere informatieavond over de nieuwbouw en vond het prima. Wel verbaast hij zich over de kavels. Naar zijn mening ligt het allemaal wel erg dicht op de oude bebouwing. "Die schutting vind ik asociaal. Dit is de bloemenbuurt en dan zetten ze zo'n Berlijnse Muur tussen de bloemenbuurt en het nieuwe straatje."

Ook buurman Jannes Kuik vindt het een grauw geheel. Hij woont al 48 jaar in de Ezingerbuurt. Hij had liever een park gehad op de locatie. "Nu kijk ik tegen die huizen aan", zegt hij. "Dat is niet leuk. En je weet ook niet wat voor mensen er komen wonen."

