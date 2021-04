OldStars Peize als voorbeeld voor sportend Noordenveld

Wekelijks komen ouderen uit de omgeving van Peize bijeen om een uur in beweging te komen. De drempel is laag en veel sportervaring hebben deelnemers niet nodig. Het uurtje is voor enkele deelnemers die al vanaf het begin meedoen met de OldStars heilig. Ook het kopje koffie - buiten en op afstand - is daarbij van wezenlijk belang. "Gezelligheid is heel belangrijk", zegt deelneemster Mannie Hartlief. "De derde helft hoort er nu eenmaal bij."

Geen concurrent

Marten Vogt, sportcoach namens Welzijn in Noordenveld, vindt het dan ook jammer dat een echte derde helft er niet in zit. "Nu het weer beter is, kunnen de sporters gelukkig buiten koffie drinken. Als er straks versoepelingen zijn, kan er meer."

Sporten is in de buitenlucht in ieder geval geen probleem. Verenigingen in het dorp, zoals de tennisclub en de voetbalvereniging, hebben hun ondersteuning voor het project toegezegd. Ook kunnen de ouderen, indien nodig, advies inwinnen van een fysiotherapeut. Op die manier hoopt Peize in Beweging de drempel voor ouderen zo laag mogelijk te houden. "Daarbij zijn wij geen concurrent van de sportclubs in het dorp, maar werken we juist samen", benadrukt Laurens Bloem van Peize in Beweging.

Tekst gaat verder onder de video:

Alles geven

Het project in Peize slaat aan, getuige de prima opkomst op deze dinsdagochtend. De bootcamp wordt verzorgd door Iris van Hes, student aan het Alfa College in Groningen. Terwijl de muziek uit de speakers knalt, spoort ze de deelnemers nog eens aan: "Kom op, alles geven!"

Ton van der Meijs, deelnemer van het eerste uur, zegt zeer te spreken te zijn over het initiatief. "Peize in Beweging denkt niet alleen aan de kleintjes", zegt hij, doelend op de basisschoolkinderen die op een bijveld voetbaltraining krijgen. "Ook de ouderen worden in beweging gebracht. Dat vind ik hartstikke leuk."

Festival

Koos Koster steekt eveneens de loftrompet. De Peizenaar is sinds anderhalf jaar met pensioen en merkte hoe hij minder in beweging kwam. "Je komt stil te zitten, zeker nu in coronatijd. Dan is dit zeker een uitkomst. Het is heerlijk om met dit weer bezig te zijn. Zowel sportief als sociaal." Ook Mannie Hartlief is sinds een jaar met pensioen. "Nu alles plat ligt, is dit een mooie vulling van de dag. Bovendien is het een hele leuke club."

In navolging van Peize zou het project in dorpen als Roden en Norg eveneens van de grond kunnen komen, denkt Vogt. "We willen er naartoe dat inwoners van andere dorpen terecht kunnen bij de verschillende sportverenigingen. Zo zijn ze in beweging en maken ze kennis met de sporten, verenigingen en elkaar. Uiteindelijk zou ik het mooi vinden als er een groot festival wordt georganiseerd, waar geïnteresseerden kunnen proeven aan verschillende sporten."