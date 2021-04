MHBOS: Hoe ga je als sportjournalist om met een deadline?

Journalist Thijs de Jong van Dagblad van het Noorden, die vaak deadlineverhalen tikt bij FC Emmen of VKW Westerbork, moet zo snel mogelijk na afloop van de basketbaltopper een actueel wedstrijdverslag afleveren. "Ik zit hier vrij ontspannen", zegt De Jong voorafgaand aan de wedstrijd. "Aan het einde van de wedstrijd komt er misschien een beetje spanning bij kijken, maar de spelers moeten pas echt hard werken. Dat verslag komt er wel hoor", lacht hij.

In de stress

De Jong is voorafgaand aan de wedstrijd nonchalant, maar hij heeft toch met eigen ogen gezien hoe een deadlineverhaal voor ongelofelijk veel stress kan zorgen zoals bij de wedstrijd FC Emmen-Almere City. "Het was ijskoud die avond, en mijn collega Jan Mennega kon amper meer tikken. Het stond 1-0 voor Emmen en na 89 minuten zei Mennega: ik ga alvast naar binnen. En in blessuretijd werd het 1-2 voor Almere. Je kan begrijpen dat hij helemaal gek werd. Ik niet, want ik hoefde geen deadline te halen. Ik kon er wel om lachen."

De een vindt het vreselijk, de ander kan niet zonder een deadline. "Ik heb het gewoon nodig, want ik ben aartslui. Als ik geen deadline heb, komt het nooit af. Ik zou zeggen: leve de deadline!"

Spelfouten

Ondanks dat de wedstrijd Donar-ZZ Leiden te boek staat als een topper wordt het allerminst spannend. Bij rust staat het al 33-56. Daardoor heeft De Jong ook de tijd om zijn verhaal op spellingsfouten te controleren, want als de druk hoog is, kan het weleens mis gaan. "Dat is pijnlijk kan ik je vertellen. Als je dat dan de volgende dag in de krant leest, kan je wel even door de grond zakken. Welke spelfout het was? Dat weet ik zo niet meer, maar ze waren er wel degelijk."

De Jong komt geen moment in de problemen met zijn artikel, want Leiden wint met 96-72 van Donar. Je kan je afvragen of Thijs ooit stress heeft of zenuwachtig is, maar schijn bedriegt. Tijdens zijn eerste interview dat hij voor RTV Noord afnam met oud-FC Groningen-trainer Erwin van de Looi kreeg De Jong een onvervalste black-out. "Verschrikkelijk was dat. Het interview liep voor geen meter. Toen dacht ik wel: ik wil hier weg. Maar uiteindelijk is het mij allemaal goed gekomen. Dus als tip voor de jonge generatie zou ik zeggen: raak niet in paniek, ook als een interview helemaal misgaat."