Neemt agressie tegen persfotografen toe? 'Het lijkt sociaal meer geaccepteerd'

Drentse persfotografen reageren geschrokken op het bericht over de aanval op een collega en zijn vriendin in het Gelderse Lunteren. Het incident kan niet los worden gezien van een meer algemene trend: betrokkenen bij onder meer ongelukken en branden kunnen heftiger op journalisten reageren dan voorheen, zien de fotografen.

Bij de aanval in Lunteren werd de auto waarin de fotograaf en zijn vriendin zaten gisteravond met een shovel een sloot in geduwd, waarbij beiden gewond raakten. Dat gebeurde volgens Omroep Gelderland nadat ze waren bedreigd door een groep omstanders. De persfotograaf was die avond in Lunteren om foto's te maken van een autobrand.

Het Genootschap van Hoofdredacteuren spreekt van een 'levensbedreigende aanval' en een 'nieuwe aanslag op de journalistiek en persvrijheid'. Daarnaast is er volgens het genootschap sprake van een 'nieuw dieptepunt' in de werkomstandigheden van journalisten.

Meer verbale agressie

Ook Drentse persfotografen keuren de aanval op hun collega af. "Hier schrik ik van", reageert Harm Meter van Persbureau Meter uit Alteveer. "Wat in Lunteren is gebeurd, is niet te accepteren. Ik heb erg te doen met het tweetal, want dit incident kan je jaren met je meedragen."

In Drenthe heeft Meter zulke ernstige incidenten zelf niet meegemaakt. Wel leert hij zijn medewerkers hoe ze om moeten gaan met situaties waarin betrokkenen bij ongelukken, branden of andere incidenten emotioneel kunnen reageren op persfotografen.

Die training is nodig, want hij ziet dat mensen heftiger uit hun slof schieten dan een jaar geleden. "Niet fysiek, wel verbaal", zegt hij. "Deze week werd één van mijn cameramensen nog bedreigd in Assen: hij zou met een mes worden gestoken. Het gebeurt dan niet echt, maar het wordt wel gezegd."

'Commentaar bij simpelste brandjes'

Nick Schoemaker van Emmen24Media ziet dezelfde trend. Hij constateert dat vooral het afgelopen jaar mensen mondiger worden en meer schelden van afstand. "Dat lijkt tegenwoordig sociaal meer geaccepteerd", zegt hij. "De media zijn zogenaamd allemaal fake, ze vinden alles maar nep. Bij de simpelste brandjes kan je al commentaar verwachten."

PersVeilig, een initiatief dat helpt om de positie van journalisten te versterken tegen geweld en agressie op onder meer de straat, registreerde in het jaar 2020 120 meldingen van agressie tegen journalisten. Dit jaar zijn dat er inmiddels honderd. Twee van die meldingen kwamen uit Drenthe, laat Persveilig desgevraagd weten. In beide gevallen gaat het om een mondelinge bedreiging.

Complimenten

Natuurlijk krijgen de persfotografen niet alleen maar nare woorden naar hun hoofd geslingerd, zegt Harm Meter van Persbureau Meter. "Er zijn ook genoeg mensen die ons een compliment geven. Het merendeel van de weken is het gewoon rustig." En wat te doen als het dan wel mis gaat? "Wij proberen het altijd op de straat op te lossen."

Herman van Oost van Van Oost Media, voornamelijk werkzaam in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn, zegt nooit last te hebben gehad van agressieve mensen. "Natuurlijk krijg je wel eens opmerkingen naar je hoofd geslingerd. Dat wij ramptoeristen zijn bijvoorbeeld. Maar belangrijk is ook hoe een fotograaf zich opstelt. Het is raadzaam om gepaste afstand te houden en niet in gesprek te gaan met mensen die erbij staan."

Dat hij nauwelijks met agressie te maken heeft, komt in zijn ogen wellicht door het gebied waarin hij werkt. "Hier zijn de mensen niet zo snel aangebrand"