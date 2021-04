Nieuwe RegioCampus Emmen moet er volgend jaar staan

Het innovatiecentrum wordt het hart van de campus worden, waarin universitaire en hbo- en mbo-studenten en het bedrijfsleven samenkomen en samenwerken. Het wordt een plek voor onderzoek en het opdoen van nieuwe kennis.

Universiteit van het Noorden

"Jouke de Vries (bestuursvoorzitter van de RUG, red.) kwam met het idee van de Universiteit van het Noorden. Provinciale Staten omarmde dat idee vervolgens met een motie", vertelt gedeputeerde Cees Bijl over de totstandkoming.

"Het concept Universiteit van het Noorden kan overal, maar zal op een paar plekken ook fysiek en wat groter worden opgepakt. Emmen is daarvoor een goede plek vanwege de aanwezigheid van hoogwaardige chemische industrie, volgens Henk Brink het best bewaarde geheim van Emmen, en de vraag naar hoger opgeleiden. Door de deelname van de RUG is er in Emmen straks universitair onderwijs."

Jongeren hoger opleiden en vast houden

De campus moet studeren in de regio aantrekkelijker maken. Uiteindelijk moet dat, mede door de nauwe contacten met het bedrijfsleven, ervoor zorgen dat talent in de regio blijft. De campus richt zich met name op het vergroenen van de chemie, versterken van de maakindustrie, energie en waterstof, zorg en welzijn en tot slot technologie. Vanuit de campus zorgen studenten er samen met het bedrijfsleven voor dat nieuwe kennis zich sneller ontwikkelt en in de praktijk wordt toegepast.

Brink ziet kansen voor het versterken van de innovatie- en concurrentiekracht van de regio: "De campus creëert kansen voor bedrijven, zal investeringen uitlokken en zorgen voor werkgelegenheid. Door de nauwe samenwerking van het bedrijfsleven en de kennisinstellingen kunnen we jong talent in de regio houden."

De Rijksuniversiteit in Groningen wil mede door de campus in Emmen dé universiteit van het Noorden worden (Rechten: ANP )

Hoe ontstaat de RegioCampus?

Eén van de eerste stappen is het bundelen van de krachten van NHL Stenden en de RUG in een onderzoeksgroep voor innovaties in de groene chemie, laat Bijl weten. "En door deelname van het Drenthe college ontstaat een leerlijn van mbo, hbo en de universiteit. Ook het Carmelcollege, Esdalcollege en het Hondsrugcollege kunnen aanhaken als ze willen."

De afspraken voor de campus zijn vastgelegd in een masterplan. De provincie zet zes miljoen in voor de realisatie van de campus. Bouwer Volker Wessels koopt de busremise aan de Eerste Bokslootweg en investeert zelf in het plan voor het innovatiecentrum van de campus. Het Drenthe college was van plan om voor veertig miljoen te (ver)bouwen en doordat de school nu deel uitmaakt van het plan, komen er niet drie verschillende laboratoria voor drie opleidingen, maar één op een centrale plek.

In de loop van 2022 moet de busremise zijn omgevormd tot innovatiecentrum. Samen met bestaande en nieuwe schoolgebouwen ontstaat dan een campus.

Subsidie

Provinciale Staten van Drenthe praten op 2 juni over de subsidie voor de RegioCampus Emmen. Ook de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe heeft een aanvraag voor geld ingediend. Zij nemen op 4 juni een besluit.

