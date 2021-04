VVD Assen wil duizenden huizen extra bouwen in provinciehoofdstad

De VVD in Assen wil dat er tot het jaar 2030 in ieder geval 7.500 woningen worden gebouwd in de provinciehoofdstad. Dat is meer dan het dubbele van wat de gemeente Assen van plan is te bouwen.

In Assen dreigt volgens de VVD een woningtekort en de coalitiepartij wil dat te lijf gaan door sneller veel meer woningen neer te zetten. Ook wil de partij met de extra huizen verder tegemoetkomen aan het streven van de regering om de komende tien jaar één miljoen woningen te bouwen om het woningtekort op te lossen.

Kloosterveen en binnenstad voller

Het grootste deel van die 7.500 nieuwe woningen moet volgens de VVD in de wijk Kloosterveen komen. De gemeente is daar al bezig met een nieuwbouwproject dat zo'n 800 tot 975 woningen moet opleveren, maar de VVD wil daar met zevenmijlslaarzen vooruit en zo'n 2.750 huizen bouwen. In de binnenstad wil de partij 1.500 woningen neerzetten en in het Havenkwartier nog eens 1.250 woningen. De overige 2.000 huizen wil de VVD op bedrijventerreinen of andere plekken neerzetten.

Waar in de buurt van Kloosterveen nog veel ruimte is om te bouwen, is dat in de binnenstad een stuk minder. Daar wil de VVD vooral appartementen bouwen. "Dat gestapeld bouwen kan heel goed, bijvoorbeeld in het Havenkwartier. Je kunt daar heel luxe gaan bouwen, maar wellicht is wat dichter op elkaar en meer de hoogte in wel beter voor de woningbehoefte", zegt VVD-raadslid Bert Homan.

In de binnenstad zijn er volgens Homan ook nog genoeg plekken waar huizen bij kunnen, al moeten daar wel andere panden voor verdwijnen. Homan: "Kijk naar de Rolderstraat of de Oudestraat, daar staan nu panden waar ook best iets anders kan komen. We begrijpen dat dat lastig kan zijn voor de mensen die daar nu wonen, maar we moeten ook naar de toekomst kijken."

Deltaplan

Het streven van de VVD past volgens het raadslid goed bij het deltaplan van de provincies Drenthe, Groningen, Friesland en Flevoland om 220.000 extra woningen te bouwen in het Noorden. Die komen bovenop de 100.000 huizen waar de komende tien jaar behoefte aan is. In ruil daarvoor willen de provincies dat de landelijke overheid fors investeert in nieuwe spoorlijnen, zoals de Nedersaksenlijn en de Lelylijn en het bestaande spoor verbetert.

Meer woningen bouwen betekent volgens de liberale partij een boost voor de economie. Qua infrastructuur hoeft er maar weinig te veranderen want, zo zegt de VVD,

15.000 nieuwe Assenaren?

Maar woningen bouw je niet om leeg te laten staan en 7.500 extra woningen zou betekenen dat Assen er zo'n 15.000 inwoners bij krijgt: een stijging van 21 procent. De schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is echter dat er tussen nu en 2035 er 'slechts' 4.000 extra mensen in Assen zullen wonen. Homan denkt dat er toch behoefte is aan de duizenden extra woningen.

Homan: "We hebben verschillende makelaars uit de buurt gevraagd en die zien dat er van buiten Drenthe steeds meer vraag komt naar woningen in Assen. Het afgelopen jaar hebben mensen ontdekt dat het eigenlijk helemaal niet zo vervelend is om thuis te werken. In die volle Randstad wonen is dus helemaal niet meer nodig."

