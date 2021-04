Erfgoedbeschermers nemen vastgoed Veenhuizen over

De directeur van Het Drentse Landschap spreekt van een 'jubelstemming'. "We zijn hier al jaren intensief mee bezig", zegt ze. Het Drentse Landschap is met NMo en BOEi een samenwerking aangegaan om het erfgoed voor de toekomst te kunnen behouden. "Voor ons als stichting is het project té groot om dit alleen op te pakken. De complexiteit vroeg om een samenwerking en die is heel vruchtbaar gebleken."

Bruidsschat

Al eerder gaf het consortium aan dat er een bruidsschat moest komen, wilden de erfgoedbeschermers de vele panden overnemen van het Rijksvastgoedbedrijf. Over die bruidsschat mag directeur Van der Meer momenteel niets zeggen.

Dat het 'Ensemble Veenhuizen' bij elkaar wordt gehouden, is volgens Van der Meer in ieder geval goed nieuws. "Nu is het zaak om snel in contact te komen met ondernemers en inwoners, die ook al jaren wachten op duidelijkheid."

Vervolg

Ook met de gemeente Noordenveld wil het consortium zo snel mogelijk om tafel. Van der Meer beseft zich dat er veel werk aan de winkel is. "We weten hoe we het moeten aanpakken en moeten zo snel mogelijk een start maken. Nu is er blijdschap, maar we kunnen verder geen tijd verspillen."

Lees ook: