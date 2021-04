Luisterfilm De Huns in de maak: 'Het is een omvangrijk verhaal'

Zij nemen onafhankelijk van elkaar hun deel van de luisterfilm op. Drie jaar geleden kwam het boek De Huns, het mysterie uit. Drie tijdlijnen van Vincent Van Gogh in Nieuw-Amsterdam, de omstreden Drentse predikant Johan Picardt en het Trechterbekervolk lopen door elkaar heen en kruisen de tijdlijn van Danny de Vries, een jonge archeoloog uit Loppersum. Hij raakt verstrikt in een complot met tentakels tot in het Vaticaan.

Voor de luisterfilm heeft Petrovics een extra laag toegevoegd: twee journalisten gaan op onderzoek uit naar het verhaal. Boika en Jack. Evert ten Napel vertolkt de rol van Jack.

"Het is een heel omvangrijk verhaal. Ik denk dat je het ook heel goed en zorgvuldig moet lezen om het goed te kunnen begrijpen. Ik heb het boek ook thuisliggen. Het is niet een boek dat je in twee uur op een avond uitleest, maar ik ga hem wel helemaal lezen hoor", lacht Ten Napel.

Als sportverslaggever en -commentator is Ten Napel gewend om te reageren op wat er gebeurt in bijvoorbeeld het veld. Het acteren met de stem, is even wennen voor hem. "Het is wel een deel van mijn vak. Maar het is meer een soort hoorspel. Dus daar heb ik aan de ene kant wel wat moeite mee, want als sportverslaggever heb ik een vrij harde stem. Het moet wat speelser. Dus nu doen we een deel opnieuw, want over het eerste deel waren we niet zo tevreden."

Andere bekende stemmen zijn die van René Karst en Birgit Schuurman. "Zij is ook niet zomaar een actrice. Ik kwam daar als sportverslaggever te hard overheen. Dus we doen een aantal dingen over. Het moet goed zijn en het moet een mooi resultaat zijn."

De luisterfilm wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie. Hierdoor kon Petrovics de bekende stemmen in het verhaal stoppen. "Ze nemen dat allemaal los van elkaar op. Dan komen ze hier langs. En dan maak ik het tot één geheel."

In totaal komen er twaalf afleveringen van ongeveer tien minuten. Petrovics hoopt de montage eind mei af te hebben. Wanneer de luisterfilm in première gaat, is door het coronavirus nog niet bekend. "Ik wil wel graag een première organiseren. Met een rode loper en de hele cast. Maar dat is nog even onduidelijk door de coronatijd", besluit de maker.