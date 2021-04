Walk and Talk in Nijeveen succesvol

Minder visite, geen uitjes en minder contact met de kleinkinderen; de eenzaamheid onder ouderen neemt hard toe in de coronatijd. Daarom komt de Nijeveense Bauke Scholtens deze week in actie.

Scholtens loopt stage bij de Commissaris Gaarlandtschool in Nijeveen. Hij heeft wat leuks bedacht. "Ouderen gaan wandelen en kletsen met kinderen van de basisscholen", vertelt hij. "Ondertussen zetten wij wat beweegactiviteiten klaar die geschikt zijn voor de oudere doelgroep zoals ringwerpen en balgooien."

Ondanks een kleine regenbui vinden basischoolleerlingen Joost en Mette het hartstikke leuk. "Het is erg bijzonder dat we met zulke oude mensen erop uit mogen in de tijd van corona", zegt Joost. "We hebben ook wat gespreksonderwerpen bedacht", vertelt Mette. "Zoals de huidige thuissituatie en de invloed van het coronavirus."

Geen social media

Scholtens hoopt de eenzaamheid bij ouderen te verminderen. "Eenzaamheid is een groot probleem. Dat zie je ook veel in het nieuws", vertelt hij. "Ik wilde daar graag een oplossing voor bedenken en ben toen in gesprek gegaan met de directeuren van beide scholen. Zij waren meteen enthousiast."

Het vinden van enthousiaste ouderen was nog wel lastig. "Zij hebben natuurlijk geen social media", lacht de 19-jarige inwoner van Nijeveen. "Daarom zijn we met flyers langs de deur gegaan. Op die manier hebben we toch de doelgroep bereikt."

