Versoepelingen: avondklok verleden tijd en terrassen mogen open

Dat maakten demissionair premier Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid vanavond bekend tijdens een persconferentie. De nieuwe regels gaan in op 28 april. Hieronder een overzicht van de aangekondigde versoepelingen:

Avondklok loopt af op woensdag 28 april om 4.30 uur

Advies voor thuisbezoek vanaf 28 april van één naar maximaal twee personen

Buitenterrassen mogen vanaf 28 april weer open van 12.00 tot 18.00 uur. Onder de voorwaarden dat er maximaal vijftig mensen toegelaten worden, met registratie, reservering en checkgesprek. Maximaal twee personen aan één tafel, behalve als ze een huishouden vormen.

Vanaf 28 april is in de niet-essentiële winkels een afspraak niet meer nodig

Hoger onderwijs mag weer in een klas of collegelokaal, voor één dag per week

Maximaal honderd mensen op een begrafenis

Theorie-examens van rijopleidingen weer mogelijk

Net genoeg vooruitgang

Rutte speelde tijdens de persconferentie al in op de te verwachten vragen van de aanwezige pers over de cijfers. "Nu is zometeen jullie eerste vraag natuurlijk: wat is veranderd in de cijfers dat dit besluit wel kan worden genomen?"

"Niet veel, maar wel net genoeg. De instroom en het aantal patiënten in de ziekenhuizen vlakken af. Bovendien zien we in de modellen van het RIVM dat de daling in zicht komt en dat het verantwoord is de eerste stap te zetten."

Rutte ben

"We komen niet zonder risico te nemen uit de crisis."

"Dat is een van de gedachten van het openingsplan. Een plan in vijf stappen waarmee NL begin vd zomer afscheid kan hebben genomen van de meeste maatregelen."

Slag om de arm voor de precieze datum. Ook vandaag: "Zonder risico's gaat het niet, maar de risico's moeten wel verantwoord zijn. Dat is en blijft voorlopig een balanceeract. Daar moeten we heel voorzichtig en zorgvuldig in zijn. Dat zijn we verplicht aan alle mensen in de zorg."

Spannend besluit. "Besluit dat we inderdaad per 28 april de eerste voorzichtige stap te zetten. En voor hoger onderwijs per 26 april."

"We zijn blij dat dit nu kan, want de samenleving snakt naar meer ruimte. Naar meer mogelijkheden en naar een begin naar het einde. Op weg terug naar normaal."

"Een stap die nog heel behoedzaam en voorzichtig is, want we kunnen ons weinig tegenvallers permitteren omdat het in de zorg nog altijd alle hens aan dek is."

"Naleven van de basisregels wordt alleen maar belangrijker."

Concreet:

Bezoek is weinig, maar meeste nieuwe besmettingen vinden thuis plaats.

Reservering van een plek mag ook ter plaatse en hoeft niet ruim voor je bezoek. "Begrijp dat ondernemers op meer hadden gehoopt en om meer zitten te springen." "Het is wel een eerste stap." "Later naar meer verruimingen kijken."

"Winkeliers krijgen iets meer ruimte."

Maximaal aantal klanten wordt bepaald door de oppervlakte van de winkel, rekening houden met de anderhalve meter.

Rutte had ook aandacht voor andere branches zoals sportscholen en pretparken. "We kunnen niet alles tegelijk doen. We moeten keuzes maken", zei Rutte daarover. "Dat doen we in overleg met de burgemeesters en de handhavers." Daarbij wordt gekeken naar de risico's, zoals het aantal contacten en reisbewegingen. Ook wordt gekeken naar welke maatregelen als het zwaarst worden ervaren. "En dan nog zijn die keuzes lastig uit te leggen", zegt Rutte.