Winkeliers opgelucht: 'Meer spontaniteit, dat willen we graag'

Daarnaast mogen winkels tot 20.00 uur open blijven. "Dit geeft een goed gevoel", reageert voorzitter Harrie van der Velde van de lokale handelsvereniging in Klazienaveen op de aangekondigde versoepelingen. "Dit levert meer spontaniteit op bij de consument en dat willen we graag. Je wilt winkelen, niet bellen en vervolgens vier uur wachten."

'Effect ebde weg'

Klazienaveen werd minder dan een maand geleden wereldnieuws. Ondanks de lockdown besloot een groep winkeliers uit protest hun winkel te openen. Na een uurtje moesten ze deuren alweer sluiten op aanwijzing van de burgemeester.

Sindsdien kwamen er enkele versoepelingen, maar die geven volgens Van der Velde onvoldoende lucht. "In het begin werkte winkelen op afspraak wel, maar later ebde dat effect weg. We verwachten dat de omzet nu enigszins weer gaat toenemen."

Harrie van der Velde van Winkeliersvereniging Klazienaveen (Rechten: RTV Drenthe)

Belangrijke periode

De ondernemers mogen bij drukte nog niet zomaar iedereen binnen laten: per 25 vierkante meter is één klant welkom. Maar volgens de winkeliers is deze beperking geen groot struikelblok.

Belangrijker is dat ondernemers, nu het winterseizoen voor een groot deel in het water is gevallen, meer kansen krijgen om hun voorjaarscollectie van de hand te doen. "Dit is een belangrijke periode", zegt Van der Velde. "Nu draai je, samen met Kerst, de hoogste omzet van het jaar."

Respect

Hilbert Wiechers, bestuurslid MKB Noord en eigenaar van Wiechers Wonen in Dwingeloo, beaamt de woorden van Van der Velde. "Zeker in de modebranche is het voorjaar erg belangrijk", zegt hij. "Daarom ben ik erg blij met de stap die het kabinet nu gezet heeft."

Hij heeft 'respect' voor de keuze die overheid heeft gemaakt en stelt dat ze voor een 'ongelooflijk dilemma' stond. "Ik was onlangs in een sportwinkel en het deed mij zeer hoe weinig mensen in de winkel waren. Ik weet hoe hard winkeliers ervoor werken, daarom ben ik nu erg blij voor ze."

Ook branchevereniging INretail is te spreken over de versoepelingen. Volgens INretail heeft de sector al voor het afkondigen van de lockdown bewezen dat winkels op deze manier veilig open kunnen. De winkelorganisatie benadrukt ook dat er protocollen liggen voor de 2500 winkelgebieden in Nederland. Daarbij zijn winkels volgens INretail nooit een coronabesmettingshaard geweest.