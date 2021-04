Eis: drie jaar cel voor mensenhandel, drugshandel en oplichting

Tegen een man uit Assen heeft het Openbaar Ministerie (OM) drie jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk geëist voor mensenhandel, het dealen van cocaïne en oplichting. Hij dwong volgens justitie een vrouw om in zijn huis in de wijk Baggelhuizen als prostituee te werken en haar vriend moest overvallen plegen. De 15.000 euro die hij daarmee verdiende, moet hij afstaan aan de staat, vindt het OM.

Omdat de 39-jarige Assenaar een persoonlijkheidsstoornis heeft en drugsverslaafd is, wil de officier van justitie dat hij na zijn celstraf onder toezicht van de reclassering komt te staan en zich laat behandelen. Ook eiste hij dat de man in totaal 25.000 euro schadevergoeding aan de uitgebuite slachtoffers betaalt.

De man, die in het verleden al vaker is veroordeeld voor mishandelingen en een overval, leerde het vrouwelijke slachtoffer begin vorig jaar kennen via een seksdate. Zij werkte ook voordat ze bij hem kwam wonen in de prostitutie. Samen met haar dakloze vriend kwam de vrouw begin februari 2020 bij de Assenaar wonen.

Overvallen

De zaak kwam bij de politie aan het rollen toen het 42-jarige mannelijke slachtoffer op 6 maart de bedrijfsleider van een supermarkt in Assen aanklampte. Hij biechtte op dat hij was gekomen om een overval te plegen in opdracht van zijn huisbaas, maar zei dat hij dat niet wilde.

De bedrijfsleider belde de politie. Daar bekende de man dat hij een paar weken eerder cafetaria De Boemerang aan de Vaart NZ en de supermarkt Poiesz in Baggelhuizen had overvallen. Volgens hem ook onder dwang van de 39-jarige huisbaas, waar hij en zijn vriendin een schuld van een paar duizend euro hadden.

Gedwongen tot seks

Een week later verhoorde de politie de vrouw. Zij vertelde hoe haar huisbaas haar onder dwang mannen liet afwerken op de zolder in zijn woning. Hij plaatste de seksadvertenties op internet en onderhandelde met klanten over de seks en de prijzen. De vrouw vertelde dat ze uitbetaald kreeg in cocaïne, waar ze zwaar verslaafd aan was.

Na vervolgonderzoek hield de politie de 39-jarige Assenaar eind mei aan. Hij ontkende dat hij de man en de vrouw tot iets heeft gedwongen. De overvallen waren volgens hem het initiatief van de 42-jarige man zelf en hij was volgens de verdachte ook de pooier van de vrouw. In de rechtszaal hield de Assenaar dat vol.

Maar volgens de officier van justitie is er genoeg bewijs dat het stel onder dwang moest werken voor de verdachte. Hij had hun telefoons, bankpassen en identiteitskaarten afgepakt. Hij had de verslaafde man en vrouw cocaïne gegeven en eiste daar geld voor. De Assenaar had overwicht op ze, omdat de twee allebei een psychiatrische probleem hadden. Zo was de vrouw schizofreen. "Daar heb ik niks van gemerkt", zei de verdachte tegen de rechters.

Slagersmes

Beide slachtoffers hebben ook verklaard meerdere keren door de man te zijn geslagen. Ook zou hij een keer met de achterkant van een slagersmes op de vingers van de vrouw hebben geslagen, waardoor ze haar vingers brak. Verder zeggen de twee dat ze een keer zijn overgoten met benzine en dat hun huisbaas toen dreigde hen in brand te steken als ze niet betaalden.

Onzin, herhaalde de Assenaar in de rechtszaal. De officier gelooft het verhaal van de twee slachtoffers wel, omdat hun verklaringen met elkaar overeenkomen, maar ook omdat er meerdere getuigen vrienden en kennissen van de verdachte waren die bij de politie hebben verklaard dat hij de twee wel degelijk uitbuitte.

'In de tang'

"Hij had ons vies in de tang", zei het vrouwelijke slachtoffer bij de politie. De 42-jarige Assenaar is voor het plegen van de overvallen en daarnaast nog enkele inbraken inmiddels veroordeeld tot tweeënhalf jaar cel. Zijn huisbaas bekende vandaag wel dat hij de man een keer had geslagen, maar meer niet. Dat hij een vrouw uit Noord-Holland had opgelicht via whatsappjes, waarin hij zich voordeed als haar dochter, ontkende de man ook. De officier gelooft dat hij er bijna 4.000 euro aan heeft verdiend.

De advocaat van de Assenaar vroeg vrijspraak van de mensenhandel en de oplichting. De twee vermeende slachtoffers zijn volgens haar niet zo onschuldig als ze zich voordeden. Ze profiteerden volgens haar mee van de drugs van de Assenaar en gebruiken hem nu 'als melkkoe' door forse schadevergoedingen te eisen.

De uitspraak in deze zaak volgt op 18 mei.

