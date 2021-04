Door versoepelingen 100 mensen welkom bij uitvaart: 'Maar in praktijk weinig verschil'

In de persconferentie van vanavond kondigde het kabinet aan dat vanaf 28 april weer honderd mensen bij een uitvaart aanwezig mogen zijn. Nu zijn dat vijftig. "Het zou heel mooi zijn, maar de vraag is of dat überhaupt kan", zegt Kirsten Boerema van de gelijknamige uitvaartverzorging in Westerbork.

In de aula's moet namelijk nog wel anderhalve meter afstand gehouden worden, waardoor op de meeste locaties niet genoeg ruimte overblijft om een groter aantal mensen dan vijftig te ontvangen. "In de praktijk maakt het weinig verschil", concludeert ook Peter Vermeer van Vermeer Uitvaartzorg in Veenoord. "Er kunnen nu vaak niet meer dan vijftig à zestig mensen bij een uitvaart zijn."

Alleen op enkele grotere locaties in Drenthe of in bepaalde kerken zou het wel kunnen, denkt Boerema. Of buiten, nu het weer beter wordt.

Coronaregels

Beide uitvaartondernemers geven aan niet meer tijd nodig te hebben voor het voorbereiden van een uitvaart waar meer mensen naartoe komen. "Dat zit hem meer in de sturing in de aula of in de kerk zelf", doelt Boerema op het begeleiden van de mensen. Dat begeleiden ziet er in deze tijd wat anders uit: de uitvaartverzorgers hebben al een tijdje te maken met de coronaregels.

Vermeer ziet dat mensen wel begripvol reageren op het maximum aantal toegestane bezoekers. "De groepen werden al steeds kleiner", signaleert hij. "Maar vooral na afloop van de uitvaart willen de mensen die het overlijden van dichtbij meemaken de regels nog weleens vergeten", vertelt hij.

'Compacte uitvaart best plezierig'

De uitvaartondernemer probeert de regels duidelijk aan te kondigen bij mensen. Bovendien kan rekening met de regels gehouden worden bij het inrichten van de zaal. "Bijvoorbeeld door een fysieke barrière zoals een rij tafels neer te zetten bij de condoleance", legt hij uit.

"Wanneer ik in het eerste gesprek met nabestaanden aangeef dat er maximaal vijftig mensen bij de uitvaart aanwezig mogen zijn, zijn ze eerst wel teleurgesteld", vertelt Boerema. "Toch zijn er ook geluiden dat het wel fijn is, zo'n compacte uitvaart. 'Dan spreek je alle mensen tenminste', is een reactie die ik weleens hoor. Dat vindt de familie best plezierig."