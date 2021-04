Fusie Meppeler voetbalclubs dichterbij: leden stemmen voor vervolgonderzoek

De Meppeler voetbalclubs Alcides, FC Meppel en MSC kunnen verder met hun onderzoek naar een fusie. Op de ledenvergaderingen die de drie clubs afzonderlijk van elkaar hielden was een overweldigende meerderheid voorstander voor één grote voetbalvereniging in Meppel.

Eén vraag was tijdens de drie vergaderingen hetzelfde: mag het bestuur verder met het onderzoek naar een fusie tussen de drie clubs? In totaal brachten 280 leden een stem uit. Bij Alcides waren 104 leden voorstander van een vervolgonderzoek en 23 tegenstanders. Ook bij FC Meppel (90 voor en 6 tegen) en MSC (53 voor en 4 tegen) was de uitslag overtuigend.

"Het was voor ons wel heel spannend", reageert MSC-voorzitter Arjan Jonkers namens de besturen van de drie clubs. "Want stel je voor als bij één van de clubs geen meerderheid was gehaald. Dat zou de zaak veranderen. Gelukkig blijkt dat een overgrote meerderheid voorstander is van een vervolgonderzoek."

Tussentijds moment

De drie clubs lieten tegenover hun leden duidelijk weten dat het 'slechts' nog een stemming voor een vervolgonderzoek naar de fusie betreft. Er wordt niet gestemd voor of tegen een fusie. "Je moet daar absoluut geen verwarring over krijgen", vervolgt Jonkers. "We moeten nog steeds een hoop onderzoeken voordat er een doorbraak is. Als vereniging willen we de leden zo goed mogelijk meenemen in het proces, daarom komen we met dit tussentijdse moment."

Jonkers en zijn collega-voorzitters Hans ter Voorde (FC Meppel) en Stephan Lammerink (Alcides) kunnen nu volgende stap zetten. "We kunnen nu externe partijen gaan benaderen om bij onze plannen te betrekken."

Geen domme dingen doen

Zo'n betrokken partij is de gemeente. "Uit onderzoek is ook gebleken is dat de renovatie van het sportpark van essentieel belang is om de fusie te laten slagen. Echt van doorslaggevend niveau", vervolgt Jonkers. "En het park is eigendom van de gemeente, dus hopelijk komen ze gauw een bakje koffie drinken op Ezinge."

Dat zegt Jonkers ook met oog op geplande investeringen. Mogelijk zijn die niets meer waard als er tempo komt in de fusie. Jonkers: "De huidige velden van Ezinge zijn afgeschreven. Dat kost 250.000 euro per veld. Als je dat nu doet, ligt er voor 750.000 aan kunstgrasvelden, terwijl je ondertussen praat over een verhuizing. We moeten geen domme dingen doen."

Speciale commissie is slim

Naast de gemeente wordt komende tijd ook een lijntje uitgegooid naar bouwbedrijven, leveranciers, de KNVB en accountants. "Dat zijn organisaties waarmee je om tafel moet. Wij hebben ook niet alle knowhow in huis", besluit Jonkers.

Mogelijk worden die gesprekken gevoerd door een nieuwe fusiecommissie. "Dat lijkt me erg slim. Dan kan een speciale commissie met volledige focus de fusie onderzoeken en kunnen wij ons richten op het dagelijks bestuur van de club. Bij zo'n belangrijk onderwerp komt namelijk serieus veel tijd kijken. Daarnaast straalt zo'n extra commissie wat uit naar de leden. De fusie moet breed gedragen worden, niet alleen door drie bestuurders."

