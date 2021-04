Testlocatie in Assen voor wedstrijd FC Emmen 'belachelijk' en 'onbegrijpelijk'

Vanochtend liet burgemeester Eric van Oosterhout al weten dat hij niet te spreken is over het feit dat er geen testlocatie in Emmen is en hij krijgt bijval van de bestuursvoorzitter van FC Emmen, Ronald Lubbers. die noemt het ontbreken van een testmogelijkheid in Emmen zelf 'onbegrijpelijk'.

"Het is jammer dat hier geen testlocatie is. Voor de aanhang en sponsoren is dit een drama", vindt Lubbers. "Ik weet niet wie dit besloten heeft, maar diegene heeft er in ieder geval niet goed over nagedacht."

1200 mensen in stadion

Lubbers zegt zich grote zorgen te maken of er zondag überhaupt 1200 mensen in het stadion zullen zitten. "Met Assen als enige testlocatie in Drenthe", zegt hij hoofdschuddend. "Kijk wat voor moeite je moet doen om er überhaupt bij te kunnen zijn. Ik weet niet of al deze mensen nog vanaf vrijdagmiddag terechtkunnen in Assen. Ik denk dat het daar morgen ook wel vol zit."

Zwiert Buurke, voorzitter van FC Emmen-supportersvereniging Rood-Wit, noemt het feit dat er in Emmen geen testlocatie is 'belachelijk'. "Supporters hebben het afgelopen jaar al zo verschrikkelijk veel ingeleverd. Nu mag je met 1200 man het stadion in en dan ga je ze ook nog op kosten jagen door ze eerst naar Assen te sturen voor een test. Ik hoop van ganser harte dat er zondag 1200 mensen in het stadion zitten, maar ik heb mijn bedenkingen erbij."

Trommels en blikken

Buurke laat weten dat de supporters in ieder geval van zich zullen laten horen, of dat nou in of buiten het stadion is. "Misschien maken we buiten het stadion met trommels en blikken en een beetje vuurwerk ons ongenoegen kenbaar."

Voor Buurke en Lubbers is het duidelijk: er moet zo snel mogelijk een testlocatie in Emmen komen. Buurke heeft nog de hoop dat dit voor zondag lukt. "De burgemeester zit erbovenop, de club zit erbovenop. Ik ga ervan uit dat het goedkomt", besluit Lubbers.

