Ondernemers Ter Apel slaan handen ineen om stelende asielzoekers te weren

Demonstranten bij het COA in Ter Apel tegen de aanhoudende criminaliteit door uitgeprocedeerde asielzoekers (Rechten: ANP)

Drie ondernemers in Ter Apel zijn gestart met een collectief winkelverbod. Wie bij de ene winkel steelt, mag ook de andere winkels niet meer in. Dat besluit komt niet uit de lucht vallen, want al lange tijd hebben ondernemers in Ter Apel last van asielzoekers uit veilige landen die winkeldiefstallen plegen.

"De winkeldiefstalcijfers zijn nog steeds hoog, blijven hoog en het blijft ellende", zegt Harry Stuulen van ondernemersvereniging Mercurius in Ter Apel tegenover RTV Noord. Hij is blij dat het collectieve winkelverbod er nu is. Een eerder initiatief hiervoor stuitte op te weinig draagvlak, maar nu hielpen de door het Rijk aangestelde ketenmariniers om overlast van asielzoekers te bestrijden, ook mee. "Dat scheelt natuurlijk ook", zegt Stuulen.

HEMA, ALDI en Jumbo

De plaatselijke HEMA, ALDI en Jumbo zijn de ondernemingen die het voortouw nemen. "Het is een samenspel geweest van de drie deelnemende vestigingen, omdat dit de winkels zijn die de meeste overlast hebben van winkeldiefstal", zegt Stuulen. Hij heeft goede hoop dat het collectieve winkelverbod werkt. "De handhaving en politie kunnen door deze beslissing beter optreden", denkt hij.

Stuulen: "Ze staan geregistreerd. Mochten ze dan bij een andere winkel binnenkomen, dan pleeg je ook nog eens huisvredebreuk. Worden ze dan ook nog gesnapt? Dan hebben ze niet alleen diefstal gepleegd, maar ook huisvredebreuk." Het is collectieve winkelverbod een handvat om de overlast van asielzoekers in Ter Apel aan te pakken, maar dat handvat is geen ei van Columbus, weet ook Stuulen.

Meeste overlast

"Alles wat we achteraf bij winkeldiefstallen doen is symptoombestrijding. Je moet het onplezierig maken voor de mensen die het doen. We moeten de bron aanpakken", zegt hij, doelend op asielzoekers uit veilige landen die nauwelijks kans maken op een verblijfsvergunning en de meeste overlast veroorzaken. Stuulen kijkt daarom ook belangstellend naar de proef met de versoberde opvangplekken voor asielzoekers met kansarme aanvraag.

Eerder vertelde ketenmarinier Henk Wolthof dat de eerste resultaten van die opvang positief zijn. Ongeveer 125 asielzoekers met kansarme asielaanvraag vertrokken vrijwillig uit die opvang.

