Wonen waar je kinderen naar school gingen: Bert en Margret betrekken De Hille

Bert hoorde afgelopen zomer van die bouwplannen. "En wij waren zelf al een tijdje op zoek naar een gelijkvloerse woning", vertelt hij. De woning in De Hille was voor hem en Margret dan ook een schot in de roos. "Anders waren we aangewezen op Emmen. Maar een appartement in een flatgebouw zagen we niet zitten. Bovendien is het mooi wonen in Barger-Compascuum", aldus Bert. Daardoor kan het echtpaar in hun eigen dorp blijven wonen. Over twee weken kunnen ze al in hun nieuwe stulpje.

Oude gymzaal

Hun beide dochters zaten ongeveer twintig jaar geleden op De Hille. Voor Margret is dat wel een bijzonder feitje. "Ik ben zelf gastouder geweest. Ik heb heel wat ritjes naar deze school gemaakt", zegt ze. De twee nemen in de eerste helft van mei hun intrek in wat voorheen de oude gymzaal was.

"Bijzonder dat onze kinderen hier een deel van hun jeugd hebben doorgebracht. Maar bovenal is het een prachtige plek!", zegt Margret vol overtuiging. "En het is een bijzonder huis", voegt Bert toe. Want wonen in een school is volgens hem niet bepaald alledaags.

Ronald van Veen (links) en Joerik Grummel hoefden woonproject De Hille nauwelijks aan te prijzen. (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

Terugloop leerlingen

De Hille sloot in 2015 de deuren vanwege een terugloop in het aantal leerlingen. Makelaars Joerik Grummel en Ronald van Veen van Vodoz Makelaardij kochten het pand vorig voorjaar. De verbouwing tot vier woningen loopt richting de eindfase, laten ze weten. Van Veen: "Ik verwacht dat de hele verbouwing met twee maanden wel is afgerond."

Inmiddels is het uit 1970 stammende pand aan de buitenzijde voorzien van een nieuwe schil. Bewoners krijgen elk een eigen parkeerplaats en een tuintje.

Vraag is 200 procent

Volgens Grummel zijn drie woningen inmiddels verkocht. De vierde zal ook niet lang op zich laten wachten, verwacht hij. "We hebben nul reclame hoeven te maken voor dit project", vertelt hij. "De vraag in Barger-Compascuum ligt op tweehonderd procent, maar het aanbod is praktisch nihil." Van Veen sluit zich daarbij aan. "Op de laatste woning die wij in Barger-Compascuum verkochten kwamen 51 reacties binnen."

Naambordje

Dat De Hille - weliswaar in een nieuwe vorm - blijft voortbestaan, zorgt voor veel positieve reacties in de buurt, melden beide makelaars. Het gebouw leeft in de buurt, aldus Van Veen. "Eén buurtbewoner nam zo'n stoeptegel met een knikkerputje mee. Een ander gaat van een bij het pand gevelde boom een tafel maken", lacht hij. Het naambordje van De Hille gaat ook niet bij het oud ijzer. Grummel: "We kijken of we daar nog een goed plekje voor kunnen vinden."

Grummel en Van Veen hadden recentelijk ook nog twee bouwkavels op de plek van het voormalige schoolplein in de aanbieding, maar niet geheel verrassend zijn die inmiddels zijn ook al aan de man gebracht. "Je kunt er met je ogen niet tegen knipperen", aldus Grummel.