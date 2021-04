De bijzondere levensloop van de grijze zandbij

Op zandpaden en andere open plekken kan je nu grijze zandbijen zien. Je herkent ze aan het glimmend zwarte achterlijf en het grijs behaarde borststuk. Het mannetje is kleiner dan het vrouwtje en heeft een witte snor.

De mannetjes zijn in maart, na het ondergronds overwinteren, al boven gekomen. Ze wachten op de vrouwtjes, die een paar dagen later volgen. In het begin van de lente zie je de grijze zandbijen vliegen, maar in mei is het alweer afgelopen, dan zie je ze niet meer.

Bloeiende wilgen

"Het zijn superspecialisten", zegt boswachter Pauline Arends. "Ze halen voor hun broed het stuifmeel alleen van wilgen. Dus op het moment dat de wilgen zijn uitgebloeid is het voor deze soort ook klaar." De mannetjes gaan na de bevruchting dood. Arends: "De vrouwtjes gaan dan nog hard aan het werk, ze moeten allemaal broedcelletjes maken met eten en daar worden eitjes op gelegd. En als dat klaar is, dan gaan de vrouwtjes ook dood. Het proces gaat onder de grond verder. De larven gaan zich ontpoppen, dat worden bijtjes, en in het voorjaar begint de cyclus opnieuw."

