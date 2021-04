Veenhuizen haalt opgelucht adem: 'Dit zal het dorp een boost geven'

"Opgelucht en blij", zo luidt de eerste reactie van burgemeester Klaas Smid en gevangenismuseumdirecteur Peter Sluiter op het nieuws dat drie erfgoedbeheerders zeggenschap krijgen over monumentale panden in Veenhuizen. Stichting De Nieuwe Rentmeester neemt na de overdracht het beheer op zich.

De stichting komt voort uit de samenwerking tussen Het Drentse Landschap, de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) en BOEi. De groep wil het culturele erfgoed van het gevangenisdorp behouden, zo werd gisteren bekend.

Gissen

De Noordenveldse burgemeester Klaas Smid is daar erg blij mee. "Wij kennen het consortium en hebben veel vertrouwen in deze partner", zegt Smid. "Ik weet zeker dat zij het dorp en de gebouwen op een goede manier kunnen ontwikkelen."

Voor de gemeente Noordenveld was het lang gissen wie het vastgoed in beheer zou krijgen. "Wij hadden daar eigenlijk geen zicht op. Als gemeente hebben wij slechts een adviserende rol gespeeld in het hele proces. De waarde van het gebied en de cultuurhistorische waarde hebben wij telkens benadrukt", zegt Smid.

Geen tijd te verliezen

Peter Sluiter, directeur van het Gevangenismuseum, kan zijn geluk niet op. "Ja, ik ben ontzettend blij. Vanmiddag had ik al even contact met het consortium en hebben we afgesproken snel om tafel te gaan."

En dat is niet voor niets, want het Gevangenismuseum is druk bezig met een verbouwing. "Ik begreep dat over acht weken de overdracht van de panden al volgt", zegt Sluiter. "Dat is hartstikke snel. De verbouwplannen hebben we telkens voorgelegd aan het Rijksvastgoedbedrijf, maar die gesprekken moeten we nu met het consortium voeren. Daar is zeker haast bij geboden."

Veenhuizen is een parel die al mooi is, maar nog mooier kan worden geslepen." Burgemeester Klaas Smid over de mogelijkheden in het dorp

Nieuw elan

Sluiter twijfelt niet aan de betrouwbaarheid van het consortium en de daaruit voortvloeiende Stichting De Nieuwe Rentmeester. "Het is een bewezen goede partij voor cultureel erfgoed", stelt hij. "Bovendien is het tijd dat er wat gebeurt. Over het Rijksvastgoedbedrijf heb ik als museumdirecteur niet te klagen, want ons pand is altijd keurig onderhouden. Maar er zijn gebouwen die er niet uitzien."

Onder andere de kerken in het dorp noemt Sluiter als aandachtspunt. "Zo zijn er nog meer plekken te noemen. Het is tijd voor nieuw elan in Veenhuizen en ik denk dat het consortium daar voor kan zorgen."

Topjaar

Burgemeester Smid ziet de toekomst van Veenhuizen rooskleurig in. "We hebben het hier over een prachtig gebied met veel kansen", zegt hij. "Een parel die al mooi is, maar nóg mooier geslepen kan worden door een partij met kennis van zaken."

Tel daarbij de vermoedelijke toetreding tot de UNESCO-werelderfgoedlijst op, en Veenhuizen mag volgens Sluiter spreken van een topjaar. "Ondanks corona heb je dan écht een heel goed jaar. Dit zal Veenhuizen een boost geven."