Staking Teijin Aramid: werknemers leggen kwart van de productie stil

Afgelopen woensdag legden medewerkers het werk ook al neer. Ze eisen meer loonsverhoging dan de directie biedt. FNV wil er drie jaar op rij 5 procent bij, Teijin Aramid biedt in totaal 6,25 procent.

"Teijin Aramid is geen bedrijf dat het hoofd maar net boven water kan houden door de coronacrisis", zegt FNV-bestuurder Janwillem Compaijen. "We hebben het hier over een heel goed draaiend chemieconcern dat ondanks corona een heel hoge winst heeft: twee jaar op rij meer dan 125 miljoen euro. Een paar procent van die winst als loonsverhoging voor het personeel, waar hebben we het dan over?"

Complete staking is onveilig

De stakingsactie wordt stapsgewijs ingezet. Een complete staking zal er niet zijn, want dat is volgens Compaijen onveilig. "Ze werken met gevaarlijke stoffen, daar moeten wel enkele maatregelen genomen worden. Bijvoorbeeld bij werkzaamheden waar zwavelzuur aan te pas komt."

Toch is het personeel volgens de FNV-bestuurder strijdbaar. "Onze leden gaan er hard in en gaan net zo lang door tot de directie van Teijin Aramid toegeeft."

'Dit voelt niet goed'

Han Veldman, directeur human resources en organisatie van Teijin Aramid noemt de situatie vervelend. "Dit voelt niet goed. Dit is niet leuk voor onze klanten, die vaak afhankelijk zijn van onze leveringen."

Een snelle oplossing voor de problemen ziet hij niet. "Wij vinden dat we een goed cao-bod hebben gedaan, een meerderheid van de leden van twee andere vakbonden heeft er ook mee ingestemd. We willen best weer met FNV om tafel, maar dan moet je het wel eens zijn over de agenda."

