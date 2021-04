MHBOS: Ook de hond van de voice-over doet aan Agility

Bij KC Hoogeveen is het een bezige boel. Elkaar afwisselend vliegen vijf goed getrainde honden over een pittig parcours. "Agility is een behendigheidssport met honden", legt voorzitter Gert Meerholz uit.

"Er zijn heel veel toestellen waarmee we een parcours maken. We hebben tunnels, een schutting, wip, hoogtesprongen, dieptesprongen. Tijdens een wedstrijd staan vaak 22 toestellen opgesteld", gaat hij verder. De baas en hond met de snelste tijd winnen.

WK in Griekenland

Door middel van belonen leren de rappe honden bij KC Hoogeveen veel meer trucs. Met Meerholz staat de juiste persoon voor de camera, want hij plaatste zich al eens voor het WK Agility in Griekenland. "In Nederland wordt het gezien als een echte sport", weet Meerholz zeker.

"Er wordt soms drie keer in de week getraind en in het weekend gelopen. Er zijn wedstrijden door heel Europa. Dan ben je dagen op pad, samen met je hond. Het niveau bepaalt de hoeveelheid energie die je erin stopt. Dan wordt het een sport, hoor", klinkt het stellig.

Poging twee

De hond van de voice-over en vragensteller van Met het Bord op Schoot - Vis - is als proefkonijn meegebracht naar het interview in Hoogeveen. "Die kunnen we wel wat leren", zegt Meerholz. "Ik geef Vis minder kans", lacht Jeanet Hooyer. Ook zij is fanatiek. "De hond vindt het heel leuk dat ik met hem bezig ben. Hij is ook gewoon heel erg snel. Dat vind ik heel leuk."

Tijdens de eerste poging ontwijkt Vis de hond de tunnel om zo snel mogelijk bij de beloning te komen. Poging twee slaagt. "Kijk Florian en Tom", richt de voice-over zich tot de kritische redactieleden. "Ze zijn hier heel fanatiek met Agility. Vis heeft in een avondje al wat geleerd. Ik ben trots op je, Vis."

Mens is belangrijk

Meerholz voegt daar tot slot nog aan toe: "Als je geen band hebt met je hond gaat er niets gebeuren. De mens is heel belangrijk. Alleen dan word je samen sneller en kun je met Agility goede tijden neerzetten."