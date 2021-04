Anderhalf jaar cel voor drugshandel en witwassen 145.000 euro

De man dealde in coke vanuit het huis van zijn moeder (Rechten: Sammisreachers via Pixabay)

De man handelde vanaf januari tot eind september 2020 in cocaïne. De zaak kwam aan het licht door meldingen via Melding Misdaad Anoniem. De politie observeerde het huis van het stel en tapte de telefoon van de man. De agenten hielden hem op 23 september in zijn auto aan.

Sok en telefoon uit het raam

Hij wilde er nog vandoor gaan en gooide daarbij een sok en een dubbel geknikte telefoon het raam uit. Zijn woning werd ook doorzocht. Op verschillende plekken in het huis vonden de agenten bundels bankbiljetten. Het stel had bijna 145.000 euro kriskras door het huis liggen. Ook vonden de agenten ruim een kilo cocaïne.

De man zei op zitting dat hij het geld had gewonnen met pokeren. Dat geloofde de rechter niet. Er zijn volgens de rechtbank te veel aanwijzingen dat het geld is verdiend met drugshandel. Door het geld en de drugs op vele plekken in de woning te leggen betrok de man bovendien zijn hele gezin in zijn criminele activiteiten.

Geen taakstraf

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Tegen de vrouw was ook een taakstraf van 180 uur geëist. Ze werd van drugsbezit vrijgesproken, omdat het niet bewezen is dat ze daarvan op de hoogte was. De straf pakte daardoor lager uit. De vrouw leeft nu alleen met haar minderjarige kinderen. Ook dat was voor de rechter een reden om haar geen taakstraf op te leggen.

Het in beslag genomen geld, de drugs en goederen zoals een auto, worden niet teruggegeven.