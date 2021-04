Waar is het Paradijs bij Hooghalen gebleven?

Nu is het weg, het enige dat er nog aan herinnert is het weggetje dat er vroeger naartoe liep, dat heet nog de Paradijsweg.

Bij Zoek het uit! zijn meerdere vragen binnengekomen over dit verdwenen paradijselijke plekje in Drenthe. Waar is het gebleven? Waarom is het drooggelegd?

Hoe was het, hoe is het nu?

Het Paradijs ligt ten noorden van het Groote Zand, een gebied van Het Drentse Landschap. Een natuurterrein met dichtgegroeide heidezandverstuivingen, met stuifduinen waar bomen als de grove den, berk en eik op groeien. Het lijkt een schoolvoorbeeld van het Drentse landschap, met heideplantjes die groeien in wat een uitgedroogde kuil in de grond lijkt.

Vroeger stond er in deze verlaging water. Er was een bosmeertje, te midden van zandduinen, waar door de bewoners van Hooghalen volop in gezwommen werd.

Op kaarten is te zien dat het meertje er in 1969 nog was, en in 1970 ineens was drooggelegd:

In 1969 was het Paradijs er nog (Rechten: Topotijdreis.nl)

In 1970 was het Paradijs verwenen (Rechten: Topotijdreis.nl)

Nooit meer honger

Joop Hellinga is rayonbeheerder Midden bij het Drents Landschap: "Het Paradijs is destijds 'uitgedroogd' omdat er meer landbouwgrond moest komen na de Tweede Wereldoorlog. 'Nooit meer honger' was het devies."

Dat betekende dat de grondwaterstand naar beneden moest. Hellinga: "Het 'omgekeerde soepbord' van Midden Drenthe, bestaande uit dekzand op een ondergrond van leem, werd 'lek gestoken' en afgewaterd. Dit gebeurde door diepe sloten te graven, zodat er ook boerderijen gebouwd konden worden."

