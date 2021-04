'Vader Ruinerwold-gezin trekt in Ermelo van deur tot deur'

Volgens De Telegraaf trekt Van D. samen met de Oostenrijkse klusjesman Josef B. als een soort colporteur in zijn rolstoel van deur tot deur op zoek naar klusjes en doet hij dan ook zijn verhaal. De Telegraaf is in het bezit van een foto waarop de twee bij een voordeur van een wijkbewoner zijn te zien. Gerrit Jan zit met een flink gekortwiekte baard in zijn rolstoel. Naast hem staat een ietwat verwilderde Josef, wiens grijze baard juist behoorlijk is gegroeid. De beelden zijn van begin april en afkomstig van een camera bij de deur van een van de bewoners.

Gemeente betaalt huur

De gemeente bracht zelf via een lokale nieuwssite naar buiten dat ze de huur betaalt voor de jongste kinderen van het gezin. Die klopten vorig jaar aan voor woonruimte toen de strafzaak tegen hun vader nog liep. Burgemeester Dorine Burmanje van Ermelo zegt dat ze de kinderen wilde helpen.

De komst van de vader en de Oostenrijkse klusjesman maakt de situatie opeens wat delicater. "De kinderen hebben zelf verzocht om de vader op te nemen in hun gezin", zegt Burmanje tegen Omroep Gelderland. Het feit dat de vader ook op dat adres woont, is voor de gemeente Ermelo geen reden om de regeling met de kinderen te stoppen.

Jongste kind vertrokken

In eerste instantie woonden er vijf kinderen van Van D. in Ermelo. Na het zien van de veelbesproken documentaire De kinderen van Ruinerwold heeft het jongste kind het gezin verlaten. Het meisje zou momenteel in een andere Gelderse gemeente verblijven. "Vlak na de uitzending van de documentaire zag het hier zwart van de politie. Er is toen massaal gezocht naar dat meisje. Maar ze is niet meer teruggekomen", zegt de buurvrouw.

Inwoners van Ermelo zijn ondertussen een petitie gestart met de titel 'Geen plaats voor Gerrit Jan van D. in Ermelo'. De anonieme opsteller van de petitie stelt: "Zo'n verschrikkelijke man als Gerrit Jan van D. willen wij toch niet in een straal van honderd kilometer bij onze kinderen in de buurt hebben?" De petitie is op dit moment iets meer dan honderd keer getekend.

4 ton ingezameld

De inzamelingsactie voor de 'kinderen van Ruinerwold' heeft inmiddels ruim 400.000 euro opgeleverd. Het geld gaat via een stichting naar de negen kinderen van het Ruinerwold-gezin, om zo hun leven op te kunnen bouwen.

Van D. werd ervan beschuldigd dat hij zes van zijn kinderen jarenlang tegen hun wil heeft vastgehouden op een afgelegen boerderij en zijn kinderen te hebben mishandeld en twee van hen seksueel te hebben misbruikt. Van D. liep in 2016 ernstige en blijvende hersenschade op door een beroerte en de rechtbank in Assen bepaalde in maart dit jaar dat zijn strafvervolging moest worden beëindigd vanwege zijn slechte gezondheid. Hij kwam daardoor op vrije voeten. De oudste vier kinderen willen nu een civiele procedure beginnen tegen hun vader.

