Leerlingen Hoogeveen maken kennis met het bedrijfsleven: ‘Jongeren hebben perspectief nodig'

Leerlingen gaan op bezoek bij verschillende bedrijven in Hoogeveen (Rechten: Hoogeveen On Stage / Esther Aarse)

Werken bij de bakker of toch aan de slag in de IT? Jongeren moeten steeds sneller een beroepskeuze maken en dat blijkt lastig, ook tijdens de pandemie. De organisatie Hoogeveen On Stage heeft daar een oplossing voor gevonden.

Tijdens de Doe Dagen van 19 tot en met 23 april gaan vmbo-leerlingen van het Roelof van Echten College en het RSG Wolfsbos uit Hoogeveen langs bij bedrijven in de regio. En dat is volgens Esther Aarse van groot belang. "Leerlingen moeten perspectief hebben. Vooral in deze tijd. We willen jongeren kennis laten maken met het lokale bedrijfsleven zodat ze later een goede beroepskeuze kunnen maken."

Digimatch

Het jaarlijkse beroepenfeest in de Tamboer ging vanwege het coronavirus niet door. Tijdens het feest kunnen leerlingen in contact komen met verschillende bedrijven en beroepen. De organisatie kwam dit jaar met een alternatief, de Digimatch. "800 leerlingen hebben de afgelopen weken digitaal kunnen solliciteren voor beroepen waarin ze geïnteresseerd zijn", vertelt Esther Aarse.

Om uitgenodigd te worden voor een kennismaking moesten de leerlingen een motivatiebrief schrijven. "Vervolgens is er selectie gemaakt. Het werkt twee kanten op, als de motivatie niet voldoende is, kan de leerling afvallen tijdens het proces. We hopen dat jongeren leren netwerken op deze manier. Beide partijen kunnen er wat van opsteken."

Mest scheppen

Volgens de projectleider is het belangrijk dat leerlingen een kijkje kunnen nemen in de keuken. Juist om een goed beeld van een beroep te krijgen. "Iedereen weet wat een bakker doet, maar wat is een CNC frezer of een operator? Als je niet weet wat het beroep is, kun je het ook niet uitkiezen."

De afgelopen dagen is Esther Aarse bij een aantal leerlingen wezen kijken, de reacties zijn positief. "Afgelopen maandag waren we bij de melkveehouder in Koekange, natuurlijk coronaproof. Leerlingen hebben aan de melkmachine gestaan en koeien gemolken. Voor de rest hebben ze gepraat over het beroep en wat er allemaal bij komt kijken. Dus niet alleen mest scheppen, maar ook hoe de administratie werkt. Leerlingen vinden het erg leuk."