Leerlingen verrassen 'leuke meneer' met zelfgemaakte bloemen en liedje

"Het is een oude hond. Hij schijnt veertien jaar te zijn en doof. Misschien omdat hij doof is, is hij niet bang voor de herrie die wij maken", lacht juf Tessa Mank.

Dankzij het enthousiasme van de senior, die de klas telkens vrolijk begroet, ontstaat er een band. "Opeens kwamen leerlingen met het idee om iets voor hem te maken. Een week later wilden ze een liedje voor hem zingen", zegt Tessa Mank. "Als je ziet wat dat met iemand doet, dan is dat fantastisch."

Zenuwachtig

"We komen hem iedere week tegen tijdens onze wandeling naar gym", zegt Julius. "Ik vind het een aardige meneer", voegt Sil toe terwijl hij een roos van crêpe-papier vouwt. "We hebben tekeningen voor hem gemaakt en liedjes gezongen." Toch beginnen de zenuwen voor de verrassing van deze week langzaam te komen: "Ik ben wel een beetje zenuwachtig, want de televisie is er ook bij."

De groep pakt namelijk uit en heeft zich wederom creatief geuit. Een heus boeket kunstbloemen is op dinsdagmiddag al in elkaar geknutseld. Woensdagochtend is het dan zo ver. De wandeling naar de brug wordt gemaakt.

Er werd goedgemutst geknutseld op dinsdagmiddag (Rechten: RTV Drenthe / Tom Meijers)

Lieve kinderen

Zingend wandelen ze het paadje richting de brug af: "I like the flowers. I like the daffodils." Eenmaal op de hoek van de brug aangekomen, ziet de eerste leerling meneer Zandstra al aankomen: "Daar komt ie!"

Overrompeld. Dat is het goede woord als de gelaatsuitdrukking van Bas zijn baasje omschreven moet worden. De handen worden voor de mond geslagen. Als vervolgens het boeket overhandigd wordt, verdwijnt de lach niet meer van zijn gezicht: "Ik ben blij verrast. Het zijn ook zulke lieve kinderen."

De klas begint Vader Jacob te zingen en dan kan ook Zandstra zich niet meer bedwingen: "Bim, Bam, Booooom!"

Goede les

De gezellige verstandhouding met de senior blijkt bovendien een goede les voor de leerlingen te zijn, merkt Mank op. "Zo leren ze om met een klein gebaar iemand een groot plezier te doen. Op dit moment is toenadering en verbinding tussen mensen ver te zoeken. Ook de uitbraak van het coronavirus speelt daarin een grote rol. Dit is naar mijn mening een schitterend voorbeeld van hoe het wel kan." En niet onbelangrijk: iedereen wordt er blij van.