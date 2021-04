Stimuleringsgeld voor ondernemers komt in Roden niet op

Ondernemers in Roden maken weinig gebruik van het stimuleringsfonds voor het centrum. Van de 750.000 euro is slechts 40.000 euro tot nu toe besteed aan plannen voor een beter centrum. Dat valt tegen, vinden de initiatiefnemers.

Daarom zijn de eisen voor het fonds versoepeld. Dat heeft de gemeente Noordenveld besloten, in samenwerking met de provincie Drenthe, die voor de helft van in totaal 750.000 euro garant staat.

Geld nog niet op

In het najaar van 2019 riep Roden een zogeheten stimuleringsregeling in het leven. Met geld van de gemeente en de provincie Drenthe, kunnen ondernemers subsidie aanvragen voor plannen die bijdragen aan een leefbaarder centrum.

Hoewel de regeling nog slechts tot 31 december 2021 loopt, is het dus geld nog lang niet op. In overleg met de Zakenkring Roden is het plan nu gedeeltelijk aangepakt. Per 1 mei gaat de regeling door onder ruimere voorwaarden, in de hoop dat ondernemers nu wél gebruik gaan maken van het beschikbare budget.

Toekomstbestendig winkelgebied

In totaal kunnen ondernemers aanspraak maken op vier verschillende subsidies. De herontwikkelingssubsidie is de nieuwste van het kwartet. Hiermee kunnen pandeigenaren een leegstaand pand zo verbeteren dat deze meer mogelijkheden heeft of zelfs verhuurd kan worden.

Daarnaast is het winkelkerngebied vergroot. Ook horecabedrijven op de Brink kunnen nu van de regeling gebruik maken, iets wat eerder niet het geval was.

Eindsprint

In 2019 sprak wethouder Henk Kosters de wens uit dat de regeling gaat bijdragen aan "een mooi, levendig en toekomstbestendig winkelgebied". Door de regeling te versoepelen, hoopt de gemeente Noordenveld op een eindsprint voor de subsidie komt te vervallen.