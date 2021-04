Djammen: Vechten, zuipen en moeders: dit is Skroetbalg

De drie bandleden doen niet anders dan grapjes maken. "Daarom ook een perfecte naam voor ons", glimlacht hij.

In het Drents

Broersma, drummer Rutger Beuving uit Hijken en bassist Boris Loman uit Meppel kennen elkaar al jaren, maar speelden nog nooit samen in een band. Tot Broersma en Beuving elkaar enige tijd geleden troffen in een café in Groningen. Ze kwamen aan de praat. "Ik had altijd al het idee om een punkrockband te doen", vertelt Broersma. "Een paar weken daarna heb ik Rutger geappt en die zegt: 'Waarom doen we dat dan niet in het Drents?' Dus ik zeg: 'Nou Rutger Beuving, dat is denk ik het beste plan ooit.'"

Broersma schrijft doorgaans veel in het Engels voor zijn andere deathmetal band. Toch heeft hij naar eigen zeggen nog nooit zo makkelijk teksten geschreven. Dat zit 'm vooral in de thema's. "Wij zijn er absoluut niet bang voor om de dingen wat te overtrekken."

Tweede Kamer

Onlangs kwam de band met hun eerste demotape. Een cassette met zeven nummers vol humor, herkenbaarheid en een totale lengte van 12.37. De lompe Drentstalige punkrocknummers gaan over vechten, bierdrinken en moeders. Het eerste thema is gegoten in een kort nummer met de titel 'Stompen in de kroeg.'

Het lied had direct een bescheiden succes en is vrij vlot op de landelijke radio gedraaid. Mede door een bekende fan van de band: SP-Tweede Kamerlid Peter Kwint. Door zijn toedoen staat het nummer onder andere in de officiële Spotify-playlist van de Tweede Kamer. "Je moet het vooral niet te serieus gaan nemen", vertelt Broersma. "Maar dat wat we doen, doen we wel gewoon 110 procent en zo hard als we kunnen."

Drèents liedtiesfestival

Als debuterende Drentse band is een deelname aan het Drèents liedtiesfestival bijna een vanzelfsprekendheid. Skroetbalg heeft er speciaal een nummer voor geschreven: 'Mag ik weer in huus.' Volgens Broersma is de titel een excuus aan zijn vriendin voor de keren dat hij met een slokje te veel op thuisgekomen is. "Dat is een beleefde vraag voor als alles weer verkeerd is gegaan. Wanneer je in je onderbroek en T-shirt voor de deur staat en de deur zit van de binnenkant op slot, of je er dan alsjeblieft weer in mag", lacht hij.

Het nummer spreekt volgens hem tot de verbeelding. Donderdag 13 mei zal in het ATLAS theater in Emmen blijken of de jury zich ook kan vinden in de situatie van de drie punkrockers.

Nieuw werk

"We zijn vanaf september vorig jaar nieuwe nummers blijven maken en we zijn voornemens..." Broersma stopt even en kijkt naar de band. "Mogen we het van het management al zeggen jongens?" Het management, Beuving en Loman, bevestigt. "In juni gaan we bij Peter van Elderen, van Peter Pan Speedrock, onze volgende EP opnemen. Dan gaan we een stuk of zes of acht nummers er in een weekend even op rammen."

De EP wordt voorafgegaan door een single. Naast de nieuwe muziek worden de mannen ook met enige regelmaat benaderd om te komen optreden. Ze staan te trappelen om weer live te kunnen spelen in kroegjes en bedompte feesttenten. "Daar zijn we de band voor begonnen: we willen gewoon spelen."