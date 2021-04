Interesse voor terugkeer tankstations langs de N34 in Drenthe

Sinds dit jaar is er geen tankstation meer te bekennen langs het Drentse deel van de N34. In maart verdween de pomp bij Zuidlaren als laatste der Mohikanen. Twee jaar geleden moesten twee punten bij Erm wijken vanwege de verdubbeling van de weg. De provincie wilde wel werk maken van de terugkeer van enkele tankstations bij die laatste locatie. Hoe staat het daar eigenlijk mee?

In de afgelopen twee jaar verdwenen de tankstations in rap tempo. In 2019 ruimden een onbemande Amigo en een bemande Gulf bij Erm het veld vanwege de verdubbeling van dat deel van de weg. In maart volgde de locatie bij Zuidlaren om mogelijke nadelige effecten op het aangrenzende drinkwatergebied te voorkomen. Sindsdien kunnen weggebruikers niet meer tanken langs het Drentse deel van de N34.

De provincie liet toen weten werk te willen maken van de terugkeer van de tankstations bij Erm. Nu de werkzaamheden voor wat betreft de verdubbeling er op zitten, rijst de vraag wanneer er weer een zogeheten concessie op de markt komt.

Markt

Woordvoerder Nick Lubberman laat weten dat de provincie nog steeds positief tegenover een terugkeer staat. "Momenteel hebben we echter nog geen beleid. Ook is er nog geen concessie in de maak." Bovendien ligt de bal nu niet bij de provincie, zegt hij. "Pas als partijen zich melden, gaan we wat dat betreft het gesprek aan."

Interesse is er zeker, leert navraag bij Edwin Gloudemans van Varo Energy, waar het opgeheven Amigo-station en de pomp bij Zuidlaren onder vielen. "Dat was een aardige aderlating en dat betreuren wij zeer. Als er zich weer een kans voordoet om een station terug te plaatsen, dan hebben we daar zeker belang bij."

Stil

Gloudemans is enigszins verrast door de ontwikkelingen. "Aanvankelijk kregen we te horen dat er geen ruimte of mogelijkheid meer zou zijn. Wel kregen we de toezegging dat als er sprake van relocatie zou zijn, wij daar zeker bij betrokken zouden worden." Sindsdien viel het echter stil.

Bij de mogelijkheid van een nieuw station, komt er in ieder geval geen 'klassieke' maar een groene pomp. "In deze tijd moet je echt verder kijken dan alleen fossiele brandstoffen." Het aanbod wordt namelijk alsmaar breder. "Elektriciteit en waterstof spelen ook een steeds grotere rol en dat zouden we in dit geval zeker meenemen."