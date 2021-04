Brede School Emmer-Compascuum stap dichterbij

De ontwikkeling van de Brede School in Emmer-Compascuum is in volle gang. De vergunning voor de bouw aan De Wikkel is aangevraagd en de partijen zitten met de architect om tafel.

Het is de bedoeling dat de scholen per 1 augustus 2022 in het nieuwe gebouw gaan. Het gaat dan om de openbare basisscholen De Meent en De Runde, die gaan fuseren. De school maakte vandaag door middel van een film aan de leerlingen bekend wat de nieuwe naam wordt: De Mende. Een combinatie van beide namen.

Op schema

"We lopen mooi op schema. We zitten ongeveer elke drie tot vier weken digitaal met alle partijen om tafel", zegt locatiedirecteur Jaap ter Maat van OBS De Meent. "We zitten nu in de ontwerpfase. Het is wel de bedoeling dat we bijvoorbeeld één ingang voor beide scholen krijgen."

Christelijke school

Daarnaast komt er ook een christelijke school in het nieuw te bouwen gebouw. Eerst zouden De Hoeksteen en de Braakhekke fuseren, maar dat traject is vorig jaar zomer stopgezet. "Er lopen nu vergevorderde gesprekken tussen De Braakhekke en De Triangel", zegt onderwijsadviseur Theo Joosten. Wanneer deze gesprekken afgerond worden, kan Joosten niet zeggen.

Op de openbare basisscholen zitten nu ruim 180 leerlingen. De christelijke scholen, De Braakhekke en De Triangel, hebben op dit moment samen zo'n 65 leerlingen.