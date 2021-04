Kippen maken plaats voor bijzonder brinkje in Noord-Sleen

Lucas en Adri Boes vullen elke ochtend hun eierautomaat bij. De eieren zijn populair en de automaat is 24 uur per dag open. De boerderijwinkel is van woensdag tot en met zaterdag geopend en ook die weten veel mensen te vinden. "Veel klanten vragen zich af waar ze straks hun eieren moeten halen", vertelt Adri Boes van achter de toonbank. De familie Boes stopt met het boerenbedrijf en heeft bijzondere verhuisplannen. Daarmee verloopt de vergunning voor het boerenerfwinkeltje.

Tijd voor iets anders

"Ik werd afgelopen zomer 65 jaar, dus het wordt tijd om wat anders te gaan doen", zegt Lucas Boes, die met zijn vrouw Adri ruim dertig jaar de boerderij aan de Dorpsstraat beheerde. Eerst melkvee, later pluimvee. Daar kwam later de boerenerfwinkel en de eierautomaat bij. "Onze kinderen willen het niet overnemen. Het boerenbedrijf hebben we overgedragen aan een jong stel in Exloo."

De winkel maakt plaats voor woonruimte in de boerderijwoning aan de straat. Toch kunnen Noord-Sleners hun producten van het land, zoals eieren, vlees en echte Drentse streekproducten misschien in de toekomst ook uit de buurt halen: "Ik weet dat er mensen uit Noord-Sleen en Sleen interesse hebben om de winkel voort te zetten", zegt Boes.

De kippenschuur achter op het erf is vorig jaar gesloopt en maakt daarmee letterlijk ruimte vrij voor nieuwe plannen.

Samen met buurman Niels Homans was Lucas Boes de heg aan het snoeien, toen ze op het idee kwamen: "We hadden het over alle ruimte die achter onze woningen vrijkwam en zeiden gekscherend dat we daar misschien kavels konden verkopen, om er woningen op te laten zetten", vertelt Homans. "Van het een kwam het ander en toen gingen we er echt werk van maken."

Naoberserf

De gemeente en de provincie waren beide enthousiast over het plan. Na onderzoeken kregen de families Boes en Homans groen licht voor hun woningproject. De bedoeling is dat het een brinkje wordt met daaraan vijf woningen. "We noemen het het Naoberserf. Het wordt een typisch Drents plaatje, maar dan wel anno 2021."

Van de vijf kavels zijn er al twee met zekerheid gereserveerd, namelijk voor de beide initiatiefnemers. Boes en Homans verhuizen dus enkele tientallen meters naar achteren. "Als je projectontwikkelaar bent, wil je vaak zo veel mogelijk stenen bouwen op de vierkante meter. Maar wij wonen hier al, dus we willen met dit project ook een zo mooi mogelijke woonruimte voor onszelf creëren."

De Noord-Sleners zijn dus nog op zoek naar nieuwe buren. "Het is een mooi idee dat je straks met elkaar aan een brinkje woont", aldus Homans. De verwachting is dat het project over twee jaar af is en de kavels gaan de komende maanden in de verkoop, net als de woonboerderij van de familie Boes mét boerderijwinkel in de deel.