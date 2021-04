Gemengde gevoelens bij horeca-ondernemers: 'We mogen met een klein beetje gas open'

"We zijn ontzettend blij", zegt Sander Vos van restaurant De Turfsteker in Westerbork. "We stonden gisteren bijna te juichen. Maar het is wel met mitsen en maren."

Eerste stapjes

Het voelt voor Vos dan ook een beetje als proefdraaien. "We mogen pas vanaf 12.00 uur open en moeten om 18.00 uur weer dicht. En op dit terras mogen maar maximaal vijftig mensen zitten. We staan te trappelen, maar we mogen met een klein beetje gas open."

(verhaal gaat verder na de video)

Ook Sandra de Vrede van restaurant Liff in Assen heeft gemengde gevoelens over het openen van de terrassen. "Wij voelen gematigde vreugde. Wij doen natuurlijk meer dan alleen het terras, maar deze eerste stap is fijn om te nemen."

Steuntje in de rug

Eerder vandaag werd bekendgemaakt dat de gemeente Assen horecabedrijven eenmalig 500 euro geeft om hun bedrijf of terras coronaproof in te richten. De gemeente wil bedrijven zo een steuntje in de rug geven. De Vrede is blij met de steun. "Ik denk dat de gemeente Assen er goed aan heeft gedaan om dit gebaar te maken. Het is een heel mooi gebaar en zeker welkom."

De Vrede wil van het bedrag graag heaters kopen. "Als je het terras hebt en het is een wat koudere dag, dan heb je toch wat extra verwarming nodig. Dus daar kunnen we het geld goed voor gebruiken."

(verhaal gaat verder onder de foto)

Sander Vos op het terras van restaurant De Turfsteker in Westerbork (Rechten: RTV Drenthe / Vera Beuke)

Lenteweer

En dan is het maar hopen op mooi lenteweer. Als het op het weer aankomt is er volgens Vos wel een verschil tussen horeca-ondernemers in de stad en in plattelandsgemeenten. "Wij zitten hier op de vlakte. Als het waait, dan waait het op het terras ook. In de grote binnensteden heb je dat veel minder. Die terrassen zijn vaak overdekt en hier ben je overgeleverd aan de weergoden."

Extra parasols of tenten plaatsen is volgens Vos geen optie, want dat kost allemaal geld. "Ik zou op dit moment niet weten waar we dat vandaan moeten halen. We gaan ervanuit dat de weergoden ons aan het einde van de misère een beetje goed gezind zijn."