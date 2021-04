Oudste kinderen Ruinerwold-gezin leggen beslag op geld vader

De oudste vier kinderen van het Ruinerwold-gezin hebben via hun advocaat Corinne Jeekel een zogenoemd 'conservatoir derdenbeslag' gelegd op het door het Openbaar Ministerie in beslag genomen geld van vader Gerrit Jan van D. Dat is te lezen in een verklaring van hun advocaat.

Het gaat om een bedrag van ruim 95.000 euro. Vorige week werd bekend dat het OM het geld terug wilde geven aan Van D., met de kanttekening dat het 'nog praktisch moet worden geregeld'. Het geld was in beslag genomen toen in oktober 2019 de inval werd gedaan in de boerderij in Ruinerwold.

Shin, Mar Jan, Edino en Israel willen met de beslaglegging 'de regie en controle over het bedrag krijgen en bewerkstelligen dat de uiteindelijke bestemming het belang van alle negen kinderen dient', schrijft hun advocaat in de verklaring. De rechter zal zich, in de civiele procedure die de oudste vier kinderen tegen hun vader aangespannen hebben, uitlaten over de aansprakelijkheid van Van D. en de bestemming van het bedrag.

Onrust

Na berichtgeving over het Ruinerwold-gezin in de afgelopen dagen zagen de vier oudste kinderen zich genoodzaakt om via hun advocaat met een verklaring naar buiten te komen, vooral omdat het (in)direct om de situatie van de jongste vijf kinderen gaat.

Zo meldde De Telegraaf dat vader Gerrit Jan van D. samen met klusjesman Josef B. in hun nieuwe woonplaats bij de deuren langs zou gaan, om klusjes op te pakken en zijn verhaal te doen. Hierdoor zou onrust zijn ontstaan.

Dat betreuren de vier oudste kinderen. "Wat hen nog het meeste raakt, is dat Josef B. daarmee de zo waardevolle anonimiteit van hun jongere broer en zusjes geweld heeft aangedaan. Hierdoor is hun verblijfplaats uiteindelijk bekend geworden en is daarmee een einde gekomen aan de voor hen zo noodzakelijke rust en veiligheid. Terwijl zij die juist nu, bij de start van hun integratie in onze samenleving, zo ontzettend hard nodig hebben. Dit alles rekenen mijn cliënten Josef B., en in het verlengde daarvan Gerrit Jan van D., dan ook bijzonder aan", aldus advocaat Jeekel in de verklaring.

Huur

Ook bracht de gemeente zelf via een lokale nieuwssite naar buiten dat ze de huur betaalt voor de jongste kinderen van het gezin. In de verklaring schrijft advocaat Jeekel echter: "Dat deze gemeente de huur volledig voor eigen rekening zou nemen is niet juist: er is wel degelijk een reële en op de financiële situatie van de bewoners afgestemde huursom overeengekomen."

Ook schrijft ze dat de gemeente de woongelegenheid aan de vijf jongste kinderen aanbood in een voor hen onrustige en kritieke periode, waarin het strafproces tegen hun vader net was gestart. "De gemeente heeft zich in die situatie acuut over hen ontfermd en daarom past hier een woord van dank."

