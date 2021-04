MHBOS: Groenploeg SV Tynaarlo schoffelt stug door

Een hokje van, pak hem beet, twaalf vierkante meter is de opslagunit van het gereedschap waar het vijfkoppige team deze ochtend wel raad mee weet. "Als je iedereen meetelt, bestaat onze groencommissie eigenlijk uit elf personen. Een elftal dus. Het aantal dat op komt dagen, schommelt iedere week. Vandaag zijn we met vijf", vertelt Lampe.

De opstelling

Speciaal voor Met Het Bord Op Schoot treedt de groenploeg op zondagochtend aan in de volgende formatie: Gerrit Lampe, Hendrik Jan Mulder, Jan Holman, Johan Nijdam en Henk Meijeringh. De rest van het elftal laat deze ochtend om diverse redenen verstek gaan. Gelukkig is de belangrijkste man aanwezig: Henk. Hij zorgt namelijk na de werkzaamheden voor de inwendige mens.

De bladblazer, de grasmaaier en de grappenmaker

Een officiële taakverdeling hebben ze niet in Tynaarlo, maar van elkaars kwaliteiten zijn ze op de hoogte. Zo is Henk naast chef catering ook de man van de bladblazer. Hendrik Jan en Gerrit zijn manusjes-van-alles. Jan en Johan maaien het gras meestal. "Niet het veld hoor, dat doet de gemeente. Wij maaien alleen rondom de velden", voegt Lampe toe.

De voorzitter is naast gezagvoerder, ook de grappenmaker van de groenploeg. "Een grapje moet er bij wezen hè", lacht hij.

De mannen genieten van een welverdiende beloning (Rechten: RTV Drenthe / Tom Meijers)

Bal en borreltje

Als het schelpenpad langs het veld een schoffelbeurt heeft gehad, Henk zijn rondje met de bladblazer heeft gemaakt en Jan zijn grasmaaier heeft geshowd, is het tijd om op te ruimen. "Wij hebben genoeg werk verzet voor vandaag", stelt Hendrik Jan, die het prima naar zijn zin heeft gehad deze ochtend: "Ja, het ging lekker zo hè."

Even later staat het materiaal weer opgepoetst achter slot in grendel: "Het materiaal moet goed onderhouden worden." En dan is het tijd voor een borrel.

Henk neemt de bestelling op: "Allemaal een Beerenburgertje?" Er wordt instemmend geknikt, behalve door Johan. Hij kiest voor een Rivella. Een volle fles Beerenburg verschijnt ten tonele. "We schenken volle glazen, geen halfjes", verklaart Henk, waarop Hendrik Jan reageert: "Als-ie van de bovenkant maar vol is, Henk!"

Gerrits grapje

Al met al wordt er met volle teugen genoten op de zondagochtend in Tynaarlo. Ook de gehaktbal van Henk valt naast het borreltje goed in de smaak. De grappenmaker kan het tot slot niet laten om toch nog even een dijenkletser uit zijn mouw te schudden: "In welk geval is drie plus drie zeven?" Het blijft stil in de kantine. Henk krijgt de grap niet mee en vraagt Jan of zijn gehaktbal wel goed gaar is.

"Nou?", vraagt Gerrit. Johan en Hendrik Jan durven het niet te zeggen en halen hun schouders op. "In geen geval", lacht Gerrit terwijl de laatste stukjes gehaktbal voorzien van een lading mayonaise naar binnen worden gewerkt. Het is een goede morgen voor de mannen in Tynaarlo.

