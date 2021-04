Minder boetes voor opgevoerde snorfietsen en brommers, maar niet in Drenthe

Het aantal boetes voor opgevoerde snorfietsen en brommers is gedaald van meer dan 10.000 in 2019 naar ruim 9.500 vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Voor Drenthe geldt dit echter niet: in onze provincie was vorig jaar zelfs een verdubbeling zichtbaar ten opzichte van het jaar ervoor.

De meeste boetes voor opgevoerde snorfietsen en brommers werden uitgedeeld in de gemeente Emmen, waar dat aantal ook behoorlijk steeg: van 14 boetes in 2019 naar 74 vorig jaar. Ook in Assen werden, in vergelijking met de rest van de Drentse gemeenten, veel en meer boetes uitgedeeld: van 22 in 2019 naar 45 vorig jaar.

Ook in de gemeente Hoogeveen ligt het aantal boetes hoger dan in de rest van de gemeenten: in 2019 waren het tien en vorig jaar 21.

Een snorfiets is een voertuig dat maximaal 25 kilometer per uur kan, een bromfiets is een voertuig dat maximaal 45 kilometer per uur kan.

Minder of geen boetes

In één gemeente daalde het aantal boetes juist. In Meppel werden er in 2019 nog zes boetes uitgeschreven, terwijl dat vorig jaar nog maar twee waren.

Ook zijn er Drentse gemeenten waar in 2019 én vorig jaar juist helemaal geen boetes zijn uitgeschreven voor opgevoerde snorfietsen en brommers. Dat zijn Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Westerveld.

Boetebedrag

Ondanks dat het aantal opvoerboetes landelijk daalde, werd er wel meer geld geïnd met de boetes. Het boetebedrag dat iemand met betalen is namelijk afhankelijk van de mate waarin het voertuig is opgevoerd. Het aantal boetes voor fors opgevoerde snorfietsen of bromfietsen - met dus een hoger prijskaartje - steeg vorig jaar wel. Met deze 'opvoerboetes' werd in totaal zo'n 1,2 miljoen euro opgehaald, bijna vier procent meer dan in 2019.

Met opvoerboetes voor bromfietsen werd in de gemeente Assen het meeste geld geïnd, namelijk 1300 euro. Dat bedrag is gebaseerd op elf boetes. Met opvoerboetes voor snorfietsen werd in de gemeente Emmen het meeste geld geïnd, namelijk 8905 euro met 67 boetes.

Landelijk

Ook in de provincies Zeeland en Friesland verdubbelde het aantal opvoerboetes, net als in Drenthe. In Overijssel en Limburg nam het aantal opvoerboetes ook flink toe.

De plaatsen waar vorig jaar de meeste opvoerboetes zijn uitgedeeld zijn het Limburgse Brunssum, Vlissingen, Harderwijk en Hengelo.

