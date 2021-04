Verkoop Speelstad Oranje is rond, dit willen de nieuwe eigenaren

Het plan van de nieuwe ondernemers: een Speelstad 3.0 met weer een levendig recreatiepark aan de achterkant. Er komt een zwembad, theaterzaal en de vakantiewoningen in het pipodorp worden gepimpt. Alles aan de hand van een moderne stijl gecombineerd met een circusthema.

"Het gevoel: 'het circus komt weer in de stad', dat gaan we terugbrengen met een compleet programma en entertainment en aan de hand van nieuwe gezichten en personages", vertelt Rick van der Graaf, een van de nieuwe eigenaren.

Meerdere eigenaren

Vanaf vandaag staan de handtekeningen definitief op papier. Van der Graaf is niet de enige eigenaar. Samen met zijn vriendin, Vera Logtenberg en schoonvader Jan Logtenberg investeert hij in het park. Alle drie komen uit Dedemsvaart. Jan Logtenberg komt uit de horecabranche en had zijn zinnen altijd al gezet op het runnen van een eigen zaak.

Van der Graaf werkte de afgelopen jaren met boekingen en het management van artiesten zoals René Karst, de Dikdakkers en Mooi Wark. Via een klant die door Van der Most werd benaderd voor de mogelijke overname, raakte Van der Graaf zelf geïnteresseerd in het park. Toch is het geen droom die uitkomt. "Nee, totaal niet," lacht Van der Graaf. "Ik had nooit verwacht dat dit op mijn pad zou komen. Maar het is vanaf het begin af aan al een heel mooie uitdaging en dat gevoel is wel steeds meer gaan groeien."

Van der Most BV

Helemaal onverwacht komt de verkoop niet. Twee jaar geleden begon Van der Most met de 'onderhandse verkoop' van Speelstad Oranje. Sindsdien is de bal aan het rollen gekomen. Door tegenvallers bij andere projecten zoals het attractiepark in Rotterdam houdt Van der Most geen tijd en geld meer over voor zijn Speelstad Oranje. Daarnaast verliepen eerdere nieuwe plannen met het pipodorp moeizaam met als gevolg dat het park voor een lange tijd leeg kwam te staan.

"Ik ben al op leeftijd en ik heb zoveel bedrijven nog. Veel te veel als ik eerlijk ben. En Speelstad Oranje is een beetje een zorgenkindje geworden de afgelopen jaren." Van der Most refereert aan het diepe dal waar Speelstad in de financiële crisis in terechtkwam. Hij moest 65 man gedwongen ontslaan en door stroeve overleggen met de vakbonden uitkopen voor 1,5 miljoen euro.

"Je kreeg andere kinderen, het internet kwam op. We kregen niet iedere dag meer mensen in het bedrijf. We gingen nog maar 180 dagen in het jaar open. Ik moest mensen ontslaan en dat is een ramp geworden. Toen zijn er nog asielzoekers in gekomen en we zijn bezig geweest zodat we nog iets met Polen en ouderen konden doen. Maar de gemeente moet je ook mee hebben en dat ging niet. Nu is dit boven water gekomen."

8 miljoen investeren

Samen met de Van der Most BV pakt het drietal eigenaren het groots aan. Het komende jaar wordt er 8 miljoen euro geïnvesteerd waaronder 5 miljoen in het huisjespark. Zo moet iedere pipowagen opnieuw met de hand worden beschilderd. De modelwoning is bijna af en dan kan de productie worden opgeschaald en worden gezocht naar investeerders.

Tekst gaat verder onder de video

Succesformule

Speelstad Oranje sloot in 2015 voor bezoekers. Van het aantal bezoeken uit de hoogtijdagen, zo'n 300.000 op jaarbasis, bleef in de laatste jaren nog maar een derde over. Het park was niet met de tijd meegegaan. De nieuwe ondernemers hebben daar wat op bedacht. "De combinatie van entertainment, vrij spelen, beleving, thematisering, dat alles maakt dat Speelstad Oranje straks echt weer een plek van betekenis gaat worden voor Drenthe, maar ook daarbuiten", vertelt Van der Graaf.

De ervaring met het runnen van een attractiepark ontbreekt nog, maar daar maakt Van der Graaf zich geen zorgen om. "Dit speelt al sinds oktober en we hebben de afgelopen maanden goed ons huiswerk gedaan. Daarin hebben we vooral gekeken naar wat de trends zijn en vooral ook: wat zijn de vervlogen trends? Ik durf wel te stellen dat wij ondertussen goed weten waar een succesvol park aan moet voldoen."

Van der Most blijft voorlopig nog wel in beeld. De ondernemer helpt bij de opbouw en voorbereiding van het park. Hij vertrekt als de deuren opnieuw zullen openen in mei 2022. Dan gaan de nieuwe contracten in.