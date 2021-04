Aantal Drenten in de WW gedaald, meer seizoenswerkers aan de slag

Er is meer seizoenswerk, onder meer in de landbouw (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

Het is lente en dat betekent dat er weer meer seizoenswerkers aan de slag zijn. Het UWV ziet dat terug in het aantal WW-uitkeringen. Het aantal Drenten met een werkloosheidsuitkering daalde in maart met 236.

Eind vorige maand telde Drenthe net iets meer dan achtduizend WW-uitkeringen, dat komt neer op 3,2 procent van de Drentse beroepsbevolking. Volgens het UWV is een afname in maart gebruikelijk, omdat er dan meer werkgelegenheid is in de bouw, landbouw, uitzendsector en normaal gesproken ook de horeca.

Door de coronacrisis ligt het aantal mensen in de WW in Drenthe in maart nog wel iets hoger dan vorig jaar maart. Dat geldt ook voor de landelijke cijfers. Vorige maand waren in heel Nederland ruim 286.000 WW-uitkeringen, een stijging van 12,7 procent ten opzichte van het jaar ervoor.