Politie rolt minder wietplantages op: 'Niet aannemelijk dat er ook minder kwekerijen zijn'

In Noord-Nederland zijn vorig jaar minder wietplantages opgerold dan in 2019. Het gaat om een daling van 21,4 procent, blijkt uit cijfers van de politie.

Hoe groot die daling in Drenthe precies is, is niet bekend. De politie heeft alleen cijfers van de elf eenheden (de provincies Drenthe, Groningen en Friesland vallen samen onder de eenheid Politie Noord-Nederland). In totaal werden er in het Noorden vorig jaar 246 wietkwekerijen opgerold, het jaar ervoor waren dat er nog 313.

Sinds 2016 daalt het aantal ontdekte kwekerijen in Noord-Nederland. Vergeleken met vijf jaar geleden zijn er zo'n 50 procent minder wietplantages ontmanteld. Alleen in 2018 was er een lichte stijging ten opzichte van 2017. De daling in is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.

(Tekst gaat verder onder het kaartje)

Minder capaciteit

Volgens de politie is het 'niet aannemelijk' dat de daling komt omdat er 'simpelweg minder hennepkwekerijen zijn'. "Er ligt veel druk op basisteams, waardoor er minder capaciteit is voor de aanpak van hennepteelt", aldus de politie. Waarschijnlijk zijn er dus niet minder kwekerijen, maar worden er vanwege die capaciteitsproblemen minder opgerold.

Hennepkwekerijen zijn een groot risico voor de omgeving, zegt de politie. Zo is er kans op brandgevaar en waterschade. "Ook energiediefstal brengt veel maatschappelijke kosten met zich mee." Netbeheerders schatten dat tienduizenden hennepkwekerijen elk jaar bijna een miljard kilowattuur aan elektriciteit stelen. Dat is meer dan alle huishouden in Rotterdam. Financiële schade: ongeveer 60 miljoen euro. Volgens de politie is de omvang van elektriciteitsdiefstal al jaren stabiel. Dat zou erop kunnen duiden dat er dus niet minder wietplantages zijn, ook al worden er minder opgerold.