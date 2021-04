Versoepelingen leiden tot zorgen bij ziekenhuizen: 'Hoogste instroom sinds mei'

De aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen valt verkeerd bij de ziekenhuizen in Noord-Nederland. Volgens het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland (AZNN) - dat namens de ziekenhuizen spreekt - zijn er zorgen over 'het nog steeds grote aantal patiënten met een coronabesmetting'.

De druk op ziekenhuizen blijft groot, ook in het noorden van Nederland. "De ziekenhuizen zien deze week de hoogste instroom aan corona-opnames sinds vorig jaar mei", schrijft het AZNN. "De verwachting is dat dit de komende week niet zal afnemen, mogelijk zelfs verder zal toenemen." Afgelopen dinsdag lagen er in Drenthe 38 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 13 op de intensive care. Friesland telde 81 patiënten, van wie 27 op een ic-bed; Groningen had 72 opnames, van wie 25 op de ic.

'Veel uitval van personeel'

In de Drentse, Groningse en Friese ziekenhuizen worden ook vaak patiënten uit andere regio's opgenomen. Op die manier wordt de druk op de zorg verdeeld over het land. Maar verplegend personeel loopt al op het tandvlees, zo zegt AZNN. "Er is veel uitval van personeel, wat betekent dat er minder reguliere zorg geleverd kan worden."

De afgelopen weken is er gewerkt aan een plan voor het geval 'code zwart' van kracht wordt. Dat houdt in dat er dan meer vraag naar zorg is, dan de ziekenhuizen aankunnen. Eerder zei het Wilhelmina Ziekenhuis Assen al dat er dan in het uiterste geval gekozen moet worden welke patiënt geholpen wordt en welke niet.

Volgens het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland is vaccineren cruciaal. Vanaf morgen krijgen ziekenhuizen Janssen-vaccins, die worden gebruikt bij zorgmedewerkers die direct contact hebben met patiënten.

Wie zitten er in het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland? In het AZNN zitten verschillende zorgorganisaties uit Drenthe, Groningen en Friesland. De Drentse organisaties zijn onder meer: - Wilhelmina Ziekenhuis Assen

- Treant Zorggroep

- GGD Drenthe

- GGZ Drenthe

- Zorgbelang Drenthe

- Centrale Huisartsendienst Drenthe

- UMCG Ambulancezorg

Documentaire over de coronazorg bij Treant Zorggroep

